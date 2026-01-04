'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

"Một người phụ nữ đã có gia đình nếu xử lý các mối quan hệ xung quanh, nhất là với người yêu cũ, mà không khéo sẽ rất dễ bị khán giả đánh giá sai", cô chia sẻ về việc phải tính toán kỹ lưỡng trong diễn xuất. Phan Minh Huyền muốn truyền tải thông điệp về một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, chọn cách chịu đựng vì con và chỉ đưa ra quyết định dứt khoát khi có một biến cố thực sự bùng nổ.