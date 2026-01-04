Mới nhất
'Nữ tổng tài' đang gây sốt trên phim giờ vàng VTV tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 35

Chủ nhật, 19:50 04/01/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong phim "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) nhận được nhiều chú ý khi vào vai một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 1.

Diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả trong bộ phim giờ vàng "Cách em 1 milimet" trên sóng VTV.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 2.

Trong phim, cô vào vai Ngân - một nữ tổng tài sắc sảo, cá tính và bản lĩnh. Vai diễn của cô được nhiều khán giả yêu mến.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 3.

Cô cho biết đã bị thu hút bởi kịch bản có tuyến nhân vật rõ ràng, không lan man. Đây cũng là lần đầu tiên cô được thử sức với vai trò người mẹ trên truyền hình, một vai diễn mà cô đã ấp ủ từ lâu.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 4.

Nữ diễn viên cảm thấy có sự đồng điệu sâu sắc với nhân vật Ngân, từ ngoại hình, độ tuổi cho đến việc đã từng có gia đình và một đứa con. Những trải nghiệm cá nhân này giúp cô hóa thân vào vai diễn một cách tự nhiên. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất là thể hiện nội tâm phức tạp của một người phụ nữ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, phải lựa chọn giữa trách nhiệm gia đình và tình cảm quá khứ.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 5.

"Một người phụ nữ đã có gia đình nếu xử lý các mối quan hệ xung quanh, nhất là với người yêu cũ, mà không khéo sẽ rất dễ bị khán giả đánh giá sai", cô chia sẻ về việc phải tính toán kỹ lưỡng trong diễn xuất. Phan Minh Huyền muốn truyền tải thông điệp về một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, chọn cách chịu đựng vì con và chỉ đưa ra quyết định dứt khoát khi có một biến cố thực sự bùng nổ.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 6.

Nhìn lại sự nghiệp, Phan Minh Huyền khẳng định bộ phim "Thương ngày nắng về" là một dấu mốc quan trọng, một "cú hích lớn" giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều trong diễn xuất và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Cô thừa nhận mình còn non nớt khi bắt đầu dự án nhưng đã tiến bộ đáng kể sau 80 tập phim.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 7.

Sau khi công khai việc ly hôn và làm mẹ đơn thân vào năm 2019, cô tích cực trở lại truyền hình với các bộ phim "Chạy trốn thanh xuân", "Tình yêu và tham vọng", "Hồ sơ cá sấu", "Thương ngày nắng về", "Chúng ta của 8 năm sau".

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 8.

Để duy trì năng lượng cho nghề, Phan Minh Huyền chọn cách không đóng phim liên tục. Cô cho rằng việc có thời gian nghỉ ngơi, "thở" và tái tạo năng lượng sau mỗi dự án là rất quan trọng để không bị hụt hơi và có thể cống hiến 100% cho vai diễn tiếp theo.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 10.

Ở tuổi 35 và đã đi qua một cuộc hôn nhân, quan niệm về hạnh phúc của Phan Minh Huyền đã thay đổi hoàn toàn. Cô cho rằng hạnh phúc không còn một quy chuẩn nào cả và việc làm mẹ đơn thân không đồng nghĩa với bất hạnh. "Hiện tại, tôi cảm thấy mình đang rất hạnh phúc vì năng lượng thực sự đủ đầy", cô bộc bạch.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 11.

Đối với cô, hạnh phúc hiện tại là được làm nghề, có một cậu con trai ngoan ngoãn, và duy trì mối quan hệ tôn trọng, tốt đẹp với cả hai bên gia đình. Cô trân trọng sự bình yên đang có và khẳng định: "Hạnh phúc hay không là do chính mình quyết định. Với tôi, cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có ở hiện tại đã đủ đầy".

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 12.

Cô tâm sự, bản thân đã mua nhà để bố mẹ yên tâm rằng mình ổn định sự nghiệp. “Dù thiếu một mảnh ghép trong cuộc đời, nhưng tôi thành công trong công việc và luôn sẵn sàng báo hiếu bố mẹ bất cứ lúc nào", Huyền Lizzie nói thêm.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 13.

Phan Minh Huyền cho biết du lịch là cách để cô tái tạo năng lượng trong lúc chờ dự án mới. Khi không đóng phim, cô duy trì việc sản xuất các vlog, đi sự kiện và làm đại sứ cho một số nhãn hàng.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 14.

Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền duy trì sở thích luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe đồng thời giữ gìn vóc dáng gợi cảm. Cô hiện tập luân phiên các môn tennis, pilates, gym...

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 15.

Vóc dáng không mỡ thừa nhờ chăm thể thao và ăn uống khoa học giúp Phan Minh Huyền tự tin nhiều kiểu trang phục và được nhận xét trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 16.

Với phong cách thời trang thiên về gợi cảm, người đẹp thường chọn những thiết kế áo cổ khoét sâu, váy xẻ cao để tôn lên lợi thế hình thể.

Nữ tổng tài Phan Minh Huyền tỏa sáng trong cách em 1 milimet và cuộc sống độc thân - Ảnh 17.

Khác với phong cách thời trang kín đáo trên phim, Huyền Lizzie ngoài đời chuộng gu ăn mặc gợi cảm, nữ tính. Đi qua nhiều khó khăn và nỗ lực vươn lên, cuộc sống hiện tại của cô là niềm mơ ước của nhiều cô gái.

