Nửa đêm, gã thanh niên quê Hải Dương lẻn vào bệnh viện trộm điện thoại đắt tiền của nữ y tá

Đại diện Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tôn (SN 1988, thường trú tại thôn Văn Diệm, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; hiện đang ở tại thôn Hạ Đỗ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, Công an TP. Hạ Long tiếp nhận tố giác của chị L.T.M.T (là y tá của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh) về việc bản thân bị mất trộm mất 1 chiếc điện di động trong quá trình trực đêm tại bệnh viện vào ngày 28/3.

Ngay khi tiếp nhận tố giác của nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31/3, lực lượng chức năng đã đã bắt giữ Nguyễn Văn Tôn là thủ phạm của vụ trộm nói trên.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Tôn. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, Tôn khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên tối 26/3, đối tượng bắt xe khách từ huyện An Dương (TP. Hải Phòng) đến khu vực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh (phường Đại Yên,TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để xem có ai sở hở trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 1h ngày 27/3, Tôn đội mũ lưỡi trai, mặt bịt kín bằng khẩu trang và đi bộ vào bên trong Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Khi đến khu vực phòng giao ban tầng 4, nhà D, thấy vắng người qua lại nên Tôn đã lấy trộm điện thoại Iphone 15 Promax của nữ y tá L.T.M.T đang trực đêm tại đây.

Trộm được tài sản, Tôn đón xe khách quay về TP. Hải Phòng, tiến hành phá khóa điện thoại rồi đem bán chiếc được 26,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán điện thoại, đối tượng chi tiêu cá nhân.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Tôn đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đều thực hiện tại các bệnh viện, cơ sở chữa bệnh ở các địa phương khác nhau.

Hiện Công an TP. Hạ Long đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

