Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Thứ bảy, 20:01 04/10/2025 | Pháp luật
GĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Vào khoảng 9h sáng nay (4/10), Công an xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên) nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.K về việc bị kẻ gian vào nhà trộm cắp số tiền 250 triệu đồng để trong két sắt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã Chí Minh đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt phòng ngủ rồi nạp vào tài khoản cá nhân - Ảnh 1.

Đối tượng L.T.T tại cơ quan Công an xã Chí Minh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau 4h nhận được tin báo, Công an xã Chí Minh đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp là L.T.T (SN 1991, trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên). 

Quá trình làm việc, đối tượng khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm cắp tài sản, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Hiện, Công an xã Chí Minh đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Tùy
