Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?

Chủ nhật, 08:08 05/10/2025 | Xã hội
Hàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Chủ tịch Hà Nội giao quyền quyết định nghỉ học cho Sở GD&ĐT

Trước diễn biến của bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11, đặt trọng tâm ứng phó vào việc bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là học sinh và các đối tượng yếu thế khác.

Nội dung trọng yếu là việc Chủ tịch Thành phố giao quyền trực tiếp cho Giám đốc Sở GD&ĐT để: "căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên". Công điện cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức làm việc trực tuyến vào Thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Các đơn vị khác như Công an TP, Sở Xây dựng và Sở NN&PTNT cũng được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, từ hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đến xử lý úng ngập, đặc biệt lưu ý những điểm ngập úng từ cơn bão số 10 trước đó.

Phụ huynh mong có thông báo dứt khoát

Trong khi chỉ đạo của thành phố nhấn mạnh tính chủ động phòng ngừa, thông tin mới nhất từ chuyên gia khí tượng lại đưa ra một góc nhìn cần thiết để cân nhắc lại kịch bản nghỉ học.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Nam Trung Yên (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã kê bàn thành cầu, che ô để đưa các em học sinh ra tận nơi phụ huynh đón một cách an toàn, nhằm ứng phó kịp thời trước tình huống ngập lụt bất thường do ảnh hưởng cơn bão số 10 (ngày 30/9).

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai dự báo về bão Matmo: Khu vực Hà Nội và vùng lân cận có mưa vừa và mưa to trong ngày 6 và 7/10 nhưng lượng mưa chỉ khoảng từ 70mm- 140mm (bằng 1/3 lượng mưa ngày 30/9 vừa qua). Mưa to chủ yếu ở phía Bắc và Đông của Hà Nội. "Với kịch bản dự báo mới được cập nhật, Hà Nội không nhất thiết phải triển khai phương án cho học sinh nghỉ học và làm việc online".

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường "điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt" theo phương châm "4 tại chỗ". Văn bản này nêu rõ các trường phải khẩn trương rà soát hệ thống cây xanh, di dời tài sản, máy móc, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn. Đối với các cơ sở bán trú, cần quản lý chặt chẽ học sinh, phối hợp với gia đình trong việc di chuyển, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm. Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa nơi có nguy cơ ngập úng.

Theo một chuyên gia giáo dục tại Hà Nội, "chỉ đạo linh hoạt là cần thiết, nhưng việc cân nhắc cần đi đôi với quyết định hành động kịp thời". Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh: "Để chủ động ứng phó với bão lũ, phụ huynh cần tích cực theo dõi các kênh thông tin chính thức từ nhà trường con em mình trong ngày hôm nay (5/10)".

"Mong mỏi lớn nhất của phụ huynh lúc này là một quyết định dứt khoát và sớm", chị Trần Mỹ Hạnh (phụ huynh học sinh tiểu học tại Cầu Giấy) chia sẻ. "Cho dù là cho nghỉ hay cho đi học bình thường, phụ huynh mong muốn có thông báo rõ ràng và sớm để chúng tôi an tâm, chủ động sắp xếp được người trông con hoặc lịch đi làm".

Đỗ Vi
