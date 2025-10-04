Trung thu kết nối yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hải Phòng
GĐXH- Hàng trăm suất quà và học bổng ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn đã được trao cho các em nhỏ trong chương trình “Trung thu kết nối yêu thương” do Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với UBND phường An Phong tổ chức.
Nhân dịp Tết Trung thu 2025, Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với UBND phường An Phong tổ chức Chương trình "Trung thu kết nối yêu thương" cho hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt. Sự kiện diễn ra tại Trường Tiểu học An Hòa (phường An Phong, TP Hải Phòng) đã thu hút sự tham gia của gần 900 trẻ em phía Đông và Phía Tây thành phố Hải Phòng cùng về dự.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2025.
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Phong chia sẻ: "Thông qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một chương trình Trung thu ý nghĩa, đầy ắp yêu thương và tiếng cười".
Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hải Phòng đã trao tặng 345 suất học bổng và 355 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí là 675,5 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hải Phòng.
Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố cũng trao tặng 70 suất học bổng, mỗi suất gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 1 suất quà trị giá 200.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó, học giỏi. Ngoài ra còn trao tặng 40 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 200.000 đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã gửi tặng 270 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
UBND phường An Phong cũng tặng 40 suất quà cho 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Với những suất quà và học bổng được tặng, đã giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm động lực, cố gắng vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Không chỉ được nhận quà, các em nhỏ còn được hòa mình trong không gian lễ hội rực rỡ sắc màu: xem múa lân, múa rối, ảo thuật, văn nghệ, giao lưu đố vui cùng chú Cuội, chị Hằng… Tiếng cười, tiếng reo hò vang lên không ngớt, xua tan mọi mặc cảm và nhọc nhằn của những số phận còn thiệt thòi.
“Cháu rất vui vì được xem múa lân, được tặng quà và cùng các bạn phá cỗ. Cháu ước năm nào cũng có Trung thu như thế này!” – bé Minh Anh, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học An Hòa, rạng rỡ nói.
Với các em, đây không chỉ là một buổi lễ hội, mà còn là một kỷ niệm đẹp, một món quà tinh thần quý giá giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.
“Trung thu kết nối yêu thương” không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là minh chứng cho tinh thần “tương thân tương ái” – giá trị nhân văn luôn được thành phố Hải Phòng gìn giữ và phát huy. Những ngọn đèn lồng được thắp sáng hôm nay không chỉ chiếu rọi đêm trăng, mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng và ước mơ trong trái tim của hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.
Tết Trung thu 2025 vì thế đã trở thành một mùa trăng thật khác – mùa trăng của yêu thương, sẻ chia và khởi đầu cho những ước mơ đẹp đẽ trong hành trình trưởng thành của trẻ em thành phố Cảng.
