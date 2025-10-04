Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế
GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.
Tối 4/10, lãnh đạo UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, vừa phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại khu vực cảng cá Thuận An.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào khu vực cảng cá nên báo cho chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân vớt thi thể đưa lên bờ và tiến hành các thủ tục theo quy định.
Nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi, chưa rõ danh tính. Hiện chính quyền địa phương thông báo để tìm người thân của nạn nhân.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
