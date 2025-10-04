Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Thứ bảy, 18:26 04/10/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.

Tối 4/10, lãnh đạo UBND phường Thuận An (TP Huế) cho biết, vừa phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước tại khu vực cảng cá Thuận An.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên mặt nước tại khu vực cảng cá.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào khu vực cảng cá nên báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân vớt thi thể đưa lên bờ và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Nạn nhân là một phụ nữ lớn tuổi, chưa rõ danh tính. Hiện chính quyền địa phương thông báo để tìm người thân của nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế - Ảnh 2.Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

GĐXH - Thi thể có nhiều hình xăm, trong đó có hình xăm mặt quỷ ở bắp tay trái. Cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người nạn nhân.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

Thi thể nam giới có hình xăm mặt quỷ trôi dạt trên sông Lam

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông

Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông dưới sông

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại

Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải nghi bị sát hại

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Cùng chuyên mục

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Thực phẩm 'bất thường' từng 'lọt' vào trường và bị trả lại

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ việc nhiều học sinh Thái Nguyên đau bụng, nôn ói sau bữa ăn khiến dư luận bàng hoàng. Đáng nói, trước đó, nhà trường đã từng phát hiện và lập biên bản trả lại thực phẩm "bất thường" (giò lợn bốc mùi) của Hộ kinh doanh Huyền Cư. Đây là đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trong tỉnh.

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mực nước trên các sông Bùi, sông Đáy dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3 đã biến nhiều xã ven sông của TP Hà Nội thành những "ốc đảo". Hàng trăm hộ dân đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn, tài sản, hoa màu có nguy cơ mất trắng...

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hé lộ đơn vị cung cấp thực phẩm cho hai trường nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên mới xảy ra sự việc hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn.

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khoảng 11h ngày 3/10, một xe tải đang chạy trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Nguyên (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn. Đám cháy đã khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn.

Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên

Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng chục học sinh ở tỉnh Thái Nguyên đồng loạt có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài sau bữa ăn tập thể. Cơ quan y tế đã vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, sức khỏe của các em đã ổn định.

Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm

Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm

Thời sự - 1 ngày trước

Rạng sáng 3/10, cầu Tát Luông trên tỉnh lộ 185 (Tuyên Quang) bất ngờ sụt lún, gãy mố M1, tạo hố sâu 2m giữa đêm khuya.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Thời sự - 1 ngày trước

Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ?

Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, tạnh ráo. Từ đêm 5-7/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Xem nhiều

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm

Tiếp vụ học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Lộ diện đơn vị cung cấp thực phẩm

Thời sự
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấu

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấu

Thời sự
Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở Huế

Thời sự
Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10

Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top