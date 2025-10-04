Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ

Ngày 4/10, Công an xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ Trần Xuân Giáp (SN 1998, trú tại thôn 5, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Công an làm việc với đối tượng Trần Xuân Giáp. Ảnh: CAHT

Theo điều tra, do ảnh hưởng mưa lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, ngày 2/10, chị Hà Thị Kiều Thương (SN 1998, trú thôn Đông Phố, xã Sơn Giang) gửi chiếc xe máy hiệu Honda Vision tại nhà người quen ở thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến. Đến ngày 3/10, chị Thương phát hiện xe bị kẻ gian lấy trộm và trình báo công an.

Chỉ sau vài giờ điều tra, Công an xã Sơn Tiến xác định Trần Xuân Giáp chính là người trộm chiếc xe nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Giáp từng có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã Sơn Tiến đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.