OPPO Reno16 Series ra mắt tại Việt Nam, giá neo ở phân khúc cao

Dù mức giá được định hình ở phân khúc khá cao, dòng sản phẩm này hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng nhờ sự kết hợp giữa phần cứng bền bỉ và hệ điều hành tích hợp công nghệ thông minh.

Ngoại hình nổi bật và màn hình hiển thị sắc nét

Cả ba mẫu máy đều sở hữu những thay đổi đáng chú ý về ngoại hình. Mặt lưng của thiết bị ứng dụng công nghệ HoloVerse 3D với hàng triệu vi thấu kính, mang lại hiệu ứng nổi nhẹ và thay đổi màu sắc theo góc nhìn. Dòng sản phẩm mới cũng được trang bị màn hình LTPS AMOLED với tần số quét đạt 144Hz, giúp các thao tác vuốt chạm trơn tru hơn.

Điểm khác biệt về kích thước màn hình cũng được phân chia rõ ràng. Phiên bản OPPO Reno16 cùng bản Pro có kích thước 6,32 inch, kết hợp khung viền nhôm gọn gàng để dễ cầm nắm bằng một tay. Độ sáng tối đa của hai bản này lên đến 3.600 nits, giúp người dùng dễ dàng xem thông tin dưới điều kiện trời nắng gắt. Trong khi đó, mẫu OPPO Reno16 F được trang bị màn hình 6,57 inch rộng rãi hơn. Toàn bộ dòng máy đều tích hợp công nghệ bảo vệ mắt PWM 3840Hz và đạt các chuẩn bảo vệ linh hoạt như IP68, IP69 hay IP69K.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng ổn định và camera nhiều bộ lọc màu

Phần cứng của dòng sản phẩm được tùy biến riêng cho từng phiên bản. Bản tiêu chuẩn dùng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, bản F dùng chip Dimensity 7300, còn OPPO Reno16 Pro mang sức mạnh từ con chip Dimensity 8550 Super. Viên pin đi kèm cũng có dung lượng lớn, từ 6.700mAh trên hai bản cao đến 7.000mAh trên bản F, hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC 80W. Hệ điều hành ColorOS 16 lấy AI làm trung tâm để tối ưu hóa việc sử dụng, kết hợp cùng phím vật lý AI Snap Key giúp truy cập nhanh vào Không gian Tinh Thần. Thiết bị còn được trang bị AI LinkBoost 4.0 để duy trì tín hiệu mạng ổn định.

Khả năng chụp ảnh được duy trì độ nét với hệ thống camera tích hợp chống rung quang học. Các thiết bị đều có camera chân dung và camera góc siêu rộng 50MP, riêng bản Pro được trang bị cảm biến chính lên mức 200MP. Camera phía trước 50MP có góc nhìn 100 độ, phù hợp để chụp ảnh nhóm tự nhiên. Tính năng POP Cam cung cấp sẵn 9 bộ lọc màu mang hơi hướng hoài cổ, giúp người dùng dễ dàng có những bức ảnh ưng ý mà không cần cài thêm ứng dụng chỉnh sửa.

Ảnh: thegioididong.com

Giá bán và chính sách mua sắm tại Thế Giới Di Động

Người dùng có thể sở hữu dòng điện thoại này với mức giá ưu đãi khi mua sắm tại hệ thống Thế Giới Di Động. Cụ thể, phiên bản F (8GB/256GB) có giá niêm yết 11.990.000 đồng, hiện đang được áp dụng mức giá 11.790.000 đồng. Phiên bản tiêu chuẩn (8GB/256GB) có giá bán là 15.790.000 đồng so với mức niêm yết 15.990.000 đồng. Bản cao cấp Pro (12GB/256GB) đang được kinh doanh với mức giá 18.790.000 đồng, giảm từ giá gốc 18.990.000 đồng.

Khi lựa chọn các sản phẩm này, khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng trị giá lên đến 10 triệu đồng, bao gồm 24 tháng bảo hành, 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ, 12 tháng bảo hiểm mặt lưng và dịch vụ sửa chữa nhanh chóng trong vòng một giờ đồng hồ.

Hệ thống còn mang đến chương trình thu cũ đổi mới hỗ trợ trợ giá lên đến 5 triệu đồng, cùng chính sách mua trả chậm 0% lãi suất với mức trả trước 0 đồng. Người mua được giảm 1 triệu đồng khi chọn mua kèm phụ kiện OPPO Bubble số lượng có hạn, hoặc nhận ưu đãi 400.000 đồng khi mua tai nghe không dây OPPO Enco Air5 và Air5s. Ngoài ra, mỗi máy bán ra đều được tặng kèm sẵn bộ phụ kiện đầy đủ trong hộp gồm củ sạc, cáp, ốp lưng và dán màn hình.

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