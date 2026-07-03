Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 3 – 5/7/2026: 6h30 sáng sẽ cúp điện hàng loạt khu dân cư

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 3 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 3 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 3 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Đường Ngô Quyền, Kênh 30 Tháng 4, Kênh Bộ Đội, Kênh Số 4, Cầu Kè, Cây Mét, Giồng Me, Khóm 26, Khóm 27 - phường Bạc Liêu; Ấp 16, 17, Giồng Tra, Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Kinh Cấu, Công Điền - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 13:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 15:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Bùi Thị Xuân đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công), Nguyễn Thái Học (từ ngã tư Nguyễn Thái Học - Bùi Thị Xuân đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Nguyễn Văn Linh), Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nguyễn Việt Hồng, Phan Ngọc Sến, Thích Hiển Giác, Nguyễn Thị Định, Phạm Hồng Thám, Lê Trọng Tấn, Lê Khắc Xương, Phan Đình Giót, 3 Tháng 2, 19 Tháng 5, Cao Triều Phát, Văn Tiến Dũng, Trần Văn Ơn, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Tăng Hồng Phúc - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Thị Sáu (từ Trang trí nội thất Vạn Phúc đến ngã ba Võ Thị Sáu - 23 Tháng 8) - phường Bạc Liêu)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã tư Trần Huỳnh - Tôn Đức Thắng), Dương Thị Sáu, Huỳnh Văn Xã, Nguyễn Thị Mười, Trần Văn Tất, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Phạm Thị Phép, Nguyễn Công Tộc (từ ngã ba Nguyễn Công Tộc - Trần Huỳnh đến ngã tư Nguyễn Công Tộc - Tôn Đức Thắng), Nguyễn Văn Uông nối dài, Hồ Minh Luông nối dài, Châu Văn Đặng, Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng (từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Hậu Trần Huỳnh, Nguyễn Thị Minh, Trương Thu Hà, Nguyễn Văn Linh (từ ngã ba Nguyễn Văn Linh - Tôn Đức Thắng đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Bùi Thị Xuân) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh A, 3, 4, 18, 24, 25 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 19A, 23 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Hộ Phòng, 1A, 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 4, 5, 7 - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 1, 2, 3, 7, 8 - phường Láng Tròn; Ấp 1, 2, 3, 4, Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 15:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Đay Tà Ni, Giá Tiểu, Bà Chăng, Bưng Xúc, Phú Tòng, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trung Hưng 3 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 15:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B, Chất Đốt, Thạnh Long - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 08:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bà Chăng B - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 08:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Năm Căn, Xẻo Nhào - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/07/2026 đến 09:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Gia Hội, Quốc Kỷ, Năm Căn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/07/2026 đến 11:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào, Gia Hội, Quốc Kỷ, Năm Căn - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 04/07/2026 đến 12:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Quốc Kỷ, Gia Hội, Xẻo Nhào - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/07/2026 đến 14:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3 - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Huê 2A, Vĩnh Bình B - xã Vĩnh Thanh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 09:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 12:15:00 ngày 04/07/2026 đến 14:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Tà Ben, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tà Ben, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Cây Mét, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Thống Nhất, Chòm Cao, Nhà Lầu II, Xẻo Gừa, Cây Cui, Cai Giảng, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc; Ấp Phước Hòa, Cai Giảng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Bà Hiên - xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 09:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Đầu Sấu Đông, Tà Óc, Ninh Phước, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 14:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Xẻo Quao, xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập, Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 16:30:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Cái Cùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Minh Thìn A - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 15:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Phong, Phan Mầu, Lung Lá - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lung Chim, Cây Giá, Lung Lá, Hòa Phong, Phan Mầu, Kinh Xáng - Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bửu 2 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/07/2026 đến 09:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Vinh Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/07/2026 đến 10:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Dương A - Long Điền

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/07/2026 đến 12:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh An, Cây Dương A - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 04/07/2026 đến 13:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh An - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/07/2026 đến 15:00:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh 1 - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 04/07/2026 đến 16:30:00 ngày 04/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, 13, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Mẫu, 13, 12, 15, 16, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12, 15 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Chùa Phật, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Cái Tràm B, Châu Phú, xóm Lớn A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp Chùa Phật, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Cái Tràm B, Châu Phú, xóm Lớn A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/07/2026 đến 17:00:00 ngày 05/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp