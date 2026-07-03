Thị trường F&B Việt Nam bước vào cuộc chuyển dịch lớn
GĐXH - Sự kiện Future Menus 2026 không đơn thuần là một chương trình giới thiệu xu hướng ẩm thực, sự kiện cho thấy một bức tranh lớn hơn về ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B) Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới.
Thị trường F&B Việt Nam 2026: Cạnh tranh chất lượng trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ
Trong hơn một thập kỷ qua, F&B luôn nằm trong nhóm ngành có tốc độ phát triển năng động nhất tại Việt Nam. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, tốc độ đô thị hóa, sự bùng nổ của du lịch cùng quá trình hội nhập quốc tế đã tạo nên một thị trường sôi động với hàng trăm nghìn cơ sở kinh doanh, từ quán ăn truyền thống, chuỗi cà phê đến các nhà hàng cao cấp.
Nếu giai đoạn trước, mục tiêu của nhiều doanh nghiệp là mở rộng quy mô, đa dạng món ăn và đón đầu các trào lưu mới, thì vài năm gần đây, đặc biệt sau những biến động của nền kinh tế và sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng, thị trường F&B bắt đầu bước vào quá trình sàng lọc.
Người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn. Một bữa ăn không chỉ cần ngon mà còn phải kể được câu chuyện về nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo sức khỏe, tạo trải nghiệm khác biệt và phản ánh phong cách sống của thực khách. Song song với đó, doanh nghiệp F&B phải đối mặt với áp lực chi phí nguyên liệu, nhân sự, mặt bằng, cùng yêu cầu tối ưu vận hành để duy trì lợi nhuận.
Điều đó khiến ngành F&B Việt Nam chuyển từ giai đoạn cạnh tranh bằng tốc độ sang cạnh tranh bằng chiều sâu, nơi dữ liệu, sáng tạo, bản sắc và khả năng vận hành hiệu quả trở thành những yếu tố quyết định.
Những món ăn được thực hiện từ bàn tay của nhiều đầu bếp nổi tiếng tại sự kiện Future Menus 2026 do Unilever Food Solutions (UFS) Việt Nam chiều 2/7 tại Hà Nội.
Ẩm thực Việt đang thay đổi theo hướng toàn cầu nhưng vẫn giữ bản sắc
Một trong những thành tựu đáng chú ý của ngành F&B Việt Nam là khả năng dung hòa giữa hội nhập quốc tế và gìn giữ giá trị bản địa.
Ẩm thực Việt không còn chỉ được nhìn nhận qua những món ăn truyền thống quen thuộc mà ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, kết hợp kỹ thuật hiện đại với nguyên liệu địa phương, đưa các đặc sản vùng miền lên thực đơn của nhà hàng cao cấp hay các chuỗi dịch vụ chuyên nghiệp.
Xu hướng khai thác nguyên liệu bản địa, phát triển nông sản đặc trưng, nâng tầm món ăn đường phố hay kết hợp đa văn hóa cũng đang tạo nên diện mạo mới cho ngành F&B trong nước. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, giúp ẩm thực Việt không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn từng bước nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Song song với đó, chuyển đổi số cũng đang tác động sâu rộng đến toàn bộ chuỗi giá trị của ngành, từ quản trị nguyên liệu, vận hành bếp, chăm sóc khách hàng đến phân tích dữ liệu tiêu dùng. AI và các nền tảng công nghệ đang dần trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.
Khách mời trải nghiệm các món ăn, các chuyên giá chia sẻ về các xu hướng mới của ngành F&B tại sự kiện.
Ngày hội của đông đảo đầu bếp, nhà hàng, chuyên gia và đơn vị vận hành F&B khu vực phía Bắc
Trong bối cảnh đó, Future Menus 2026 được tổ chức như một diễn đàn để các chuyên gia, đầu bếp và doanh nghiệp cùng nhìn nhận những thay đổi của thị trường dưới góc độ chiến lược.
Sau điểm dừng tại TP.HCM vào tháng 6, ngày 2/7, chương trình tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Mở lối xu hướng – Dẫn nhịp tương lai", quy tụ đông đảo đầu bếp, nhà hàng, chuyên gia và đơn vị vận hành F&B khu vực phía Bắc.
Khác với cách tiếp cận coi xu hướng là những trào lưu ngắn hạn, chương trình tập trung phân tích cách doanh nghiệp có thể biến các thay đổi trong hành vi tiêu dùng thành lợi thế cạnh tranh thực tế.
Bốn xu hướng toàn cầu được giới thiệu gồm Nét đẹp vị đường phố (Streetfood Couture), Ẩm thực xuyên biên giới (Borderless Cuisine), Tinh hoa chốn bản địa (Culinary Roots) và Thực đơn cá nhân hóa (Diner Designed).
Các xu hướng này phản ánh nhiều chuyển động đang diễn ra tại thị trường Việt Nam: món ăn đường phố được nâng tầm bằng kỹ thuật hiện đại; sự giao thoa ngày càng mạnh giữa các nền ẩm thực; nguyên liệu địa phương trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo; và nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm ăn uống ngày càng rõ nét.
Bên cạnh đó, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình là vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành F&B. Thay vì chỉ là công nghệ hỗ trợ trình diễn, AI được nhìn nhận như công cụ giúp phân tích dữ liệu khách hàng, đánh giá xu hướng tiêu dùng, tối ưu thực đơn và rút ngắn quá trình nghiên cứu, thử nghiệm món mới.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Huy – Giám đốc Điều Hành Unilever Food Solutions Việt Nam cho biết: "Thành công của ngành F&B hôm nay không còn nằm ở việc ai tiếp cận xu hướng nhanh hơn, mà ở khả năng hiểu điều gì thực sự phù hợp với khách hàng của mình và chuyển điều đó thành những quyết định hiệu quả trong vận hành. Đó cũng là tinh thần mà Future Menus 2026 hướng tới."
Bên cạnh các phiên chia sẻ chuyên sâu, chương trình còn mang đến những cuộc đối thoại chiến lược giữa các chuyên gia, đầu bếp và doanh nghiệp F&B nhằm trao đổi về những thách thức thực tế mà ngành đang đối mặt, từ bài toán xây dựng thực đơn, tối ưu vận hành đến duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.
Khép lại hành trình tại TP.HCM và Hà Nội, Future Menus 2026 không chỉ ghi dấu như một chuỗi sự kiện về xu hướng ẩm thực, mà còn phản ánh một sự chuyển dịch lớn hơn của ngành F&B Việt Nam: từ việc theo dõi xu hướng sang chủ động khai thác xu hướng như một công cụ tăng trưởng, mà còn dự báo tương lai và giúp cộng đồng F&B tự tin hơn trong những quyết định sẽ định hình tương lai đó trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều biến động.
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