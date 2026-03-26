P&G Việt Nam đóng góp hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng
Trong khuôn khổ sáng kiến "Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng" (CSDW), Công ty P&G Việt Nam cùng các đối tác đã mang đến hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng trong 10 năm qua.
Trong bối cảnh nhiều cộng đồng vẫn đối mặt với thách thức tiếp cận nước sạch do thiên tai và biến đổi khí hậu, Công ty P&G Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các giải pháp bền vững thông qua sáng kiến "Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng" (CSDW) tại các địa phương. Hưởng ứng "Ngày Nước Thế giới 2026", doanh nghiệp đã phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình tại xã Bích Hào, Nghệ An, qua đó khẳng định cam kết dài hạn của P&G Việt Nam trong việc giúp các địa phương tiếp cận nước uống sạch, đặc biệt tại các vùng khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu.
Chương trình diễn ra trang trọng tại Trường THCS Thanh Tùng, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An, chào đón sự tham dự của khoảng 260 đại biểu, bao gồm đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành, đại diện Công ty P&G Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, lãnh đạo địa phương, cùng các thầy cô giáo, học sinh, tình nguyện viên và phóng viên báo chí.
Với chủ đề "Nước và Bình đẳng giới", Ngày Nước Thế giới 2026 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tài nguyên nước, qua đó khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, bền vững và chung tay bảo vệ nguồn nước. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phối hợp cùng nhãn hàng nước rửa tay Safeguard hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng nước an toàn và thực hành rửa tay đúng cách.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hướng dẫn cách sử dụng gói bột lọc nước P&G, một giải pháp giúp chủ động xử lý nước uống trong các tình huống khẩn cấp, khan hiếm nước sạch. Mỗi gói bột lọc nước P&G có khả năng biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch chỉ trong vòng 30 phút với quy trình đơn giản.
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Lê Bắc, Giám đốc kinh doanh, Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ: "Sáng kiến 'Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng' là một trong những chương trình hỗ trợ cộng đồng tiêu biểu của tập đoàn P&G trên toàn cầu, và đã được triển khai bền bỉ tại Việt Nam suốt hơn 10 năm qua. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các cấp chính quyền địa phương cùng người tiêu dùng đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình trong thời gian qua. Sự chung tay này chính là nguồn động lực to lớn để P&G tiếp tục mở rộng những giải pháp thiết thực và nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, cũng như cho người dân Việt Nam nói chung".
Sáng kiến "Nước Uống Sạch Cho Cộng Đồng" được Tập đoàn P&G triển khai trên toàn cầu từ năm 2004, với sứ mệnh giúp trẻ em và các gia đình có cơ hội tiếp cận nước uống sạch thông qua các gói lọc nước P&G. Hơn 2 thập kỷ triển khai trên toàn thế giới, dự án đã cung cấp hơn 25 tỷ lít nước sạch cho người dân tại hơn 100 quốc gia đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch. Tại Việt Nam, kể từ khi được ra mắt vào năm 2016 với sự đồng hành của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đối tác, chương trình đã mang đến hơn 100 triệu lít nước sạch cho cộng đồng trong 10 năm qua, giúp hàng trăm nghìn người dân có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai và bão lũ.
Dự án đang bước vào giai đoạn II được triển khai tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ và Khánh Hòa. Dự kiến đến tháng 10/2026 sẽ cung cấp nước uống sạch cho thêm 150.000 người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai, bão lũ.
Công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, 'báu vật xanh' giữa đại ngàn Thái NguyênĐời sống - 58 phút trước
GĐXH - Giữa những triền núi cao xanh thẳm, nơi hàng trăm cây chè cổ thụ vươn mình trong mây sương, làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc, xã Đồng Phúc chính thức được công nhận, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy “báu vật” thiên nhiên của Thái Nguyên.
Cụ ông suýt mất tiền vì cuộc gọi mạo danhPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng gọi điện thoại cho ông C. tự xưng là cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu phối hợp điều tra, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lô hàng gần 4.000 sản phẩm 'vô chủ': Công an Điện Biên phát thông báo tìm người nhậnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện một xe khách vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm và hàng hóa dạng bột không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Hà Nội: Dự án chung cư đắp chiếu, "đất vàng" phường Thanh Xuân biến tướng thành tổ hợp thể thao và bãi xe trái phépĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm "đắp chiếu", khu đất vàng số 63 Nguyễn Huy Tưởng hiện đang bị "xẻ thịt" không thương tiếc. Hàng nghìn mét vuông đất dự án đã biến tướng thành bãi xe lậu và cụm sân thể thao quy mô lớn...
Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long BiênThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 9 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ.
Sắp bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thôngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt sẽ chính thức được bãi bỏ.
Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túyPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.
Xe tải chở đất lật trúng ô tô con và xe máy tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong tại chỗĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 12B đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Chiếc xe tải chở đất bất ngờ lật nghiêng, vùi lấp và đè nát một ô tô con cùng một xe máy đi ngược chiều khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm.
Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà NộiGiáo dục - 7 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa nhận giấy khen, quà động viên từ nhà trường vì tinh thần quả cảm.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thíchPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 phương tiện hư hỏng vào đêm 25/3. Đáng chú ý, tài xế gây tai nạn được xác định không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.