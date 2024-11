Phá đường dây buôn vũ khí 'khủng', khởi tố hàng chục đối tượng

Chiều 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ, triệu tập 45 đối tượng, thu giữ hơn 500 khẩu súng, gần 37.000 viên đạn và 211 gam ma túy.

Theo Công an Hà Tĩnh, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn xảy ra 5 vụ sử dụng súng gây ra các vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, phát hiện 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị vào cuộc xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, xác định đây đường dây buôn bán vũ khí hoạt động tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người.

Đặc biệt, các đối tượng cấu kết chặt chẽ với các đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả, bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố, phối hợp với nhiều lực lượng liên quan tiến hành giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định đường dây bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh thành cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh khởi tố 43 bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

GĐXH - Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ. Tang vật thu giữ bao gồm 190 dao, kiếm các loại, 58 bình xịt hơi cay và 3 hộp pháo (loại 36 quả) do nước ngoài sản xuất.