Phá đường dây mua các cô gái trẻ làm nhân viên quán karaoke

Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) và Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi gồm: Đặng Thị Giang (SN 1997, trú xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, là chủ quán karaoke King Dragon ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn); Nguyễn Trung Đạo (SN 1991, ở xã Thọ Cường huyện Triệu Sơn); Nguyễn Văn Thái (SN 1990) và Trần Văn Nam (SN 1993) đều ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Các đối tượng trong đường dây mua bán người bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện và bắt quả tang tại Nhà nghỉ, Karaoke Hoàng Long ở khu phố 3, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân do Nguyễn Thị Thủy (SN 1987) làm chủ có một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Thời điểm kiểm tra, tại quán karaoke còn các "gái hát" khác do Nguyễn Thị Thủy gọi đến để phục vụ, trong đó có 2 cô gái chưa đủ 16 tuổi.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn và Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Đặng Thị Giang, Nguyễn Trung Đạo, Nguyễn Văn Thái và Trần Văn Nam về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để thu lợi nhuận cao trong việc kinh doanh karaoke, Đặng Thị Giang đã câu kết với Nguyễn Trung Đạo, Nguyễn Văn Thái và Trần Văn Nam đi "thu gom" và mua lại các cô gái trẻ, trong đó có nhiều người chưa đủ 16 tuổi làm nhân viên các quán karaoke ở Thái Bình, Hưng Yên, sau đó đưa về Thanh Hóa làm việc tại quán King Dragon do Đặng Thị Giang làm chủ.

Ngày 3/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.