Hoa hậu Mai Phương Thúy tài sản lớn thế nào mà tặng em gái biệt thự trên không 120 tỷ?

Mới đây, Mai Phương Thúy gây chú ý khi hé lộ thông tin mua tặng em gái Mai Ngọc Phượng và hai cháu căn sky villa (biệt thự trên không) giá khoảng 120 tỷ đồng. Được biết căn villa rộng khoảng 400m², nằm ở tầng 44 và 45 của một dự án cao cấp tại Hà Nội.

Hai chị em Mai Phương Thúy - Mai Ngọc Phượng vốn có mối quan hệ thân thiết. Trong vài cuộc phỏng vấn trước đây, Mai Phương Thúy cho biết mình là người "rất thương em", thường giúp đỡ khi Ngọc Phượng cần vốn làm ăn hoặc chăm sóc gia đình. Khi rảnh, hai chị em du lịch, mua sắm, ăn uống cùng nhau. Hồi tháng 10/2025 cô tặng em gái xe Mercedes gần 8 tỷ đồng.

Thế nhưng, ngay khi thông tin nổ ra, trên mạng xã hội vẫn có không ít ý kiến ngưỡng mộ tình cảm gia đình của Mai Phương Thúy nhưng cũng không ít người trầm trồ khả năng tài chính, sự giàu có của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Mai Phương Thúy tặng em gái Mai Ngọc Phượng căn villa giá 120 tỷ ở Hà Nội.



"Mai Phương Thúy là 'chị đẹp đại gia' chính hiệu. Trước đây nghe cô tặng em gái chiếc ô tô 8 tỷ đã tưởng là quà khủng rồi, giờ tới tặng nhà 120 tỷ, thật quá sức tưởng tượng. Sao mà kiếm tiền giỏi dữ vậy trời?"; "Có chị gái giàu thích quá vậy"; "Tôi cũng ngạc nhiên sao mà cô ấy nhiều tiền thế?"; "Nhiều người sẽ nhìn vào con số 120 tỷ, còn mình tò mò hơn về việc Mai Phương Thúy đã đầu tư thành công đến mức nào để có thể tặng một món quà lớn như vậy"... một số bình luận khán giả dành cho độ "chịu chi" của Mai Phương Thúy.

Từ lâu, Mai Phương Thúy được xem là một trong những hoa hậu sở hữu cuộc sống giàu có showbiz Việt. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là nhà đầu tư có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán đến mức thậm chí, cô còn được gọi là "bà hoàng chứng khoán" và nhiều ngành nghề khác. Người đẹp từng nhiều lần chia sẻ quan điểm tài chính độc lập, đồng thời khẳng định bản thân luôn ưu tiên việc tích lũy và đầu tư cho tương lai.

Dù sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, Mai Phương Thúy lại khá kín tiếng về đời tư. Trên mạng xã hội, nàng hậu chủ yếu chia sẻ những câu chuyện liên quan đến công việc, cuộc sống thường ngày hoặc những góc nhìn cá nhân về đầu tư và kinh doanh.

Mặc dù sở hữu tài sản khủng nhưng trên trang cá nhân, hình ảnh Mai Phương Thúy vẫn rất giản dị, thậm chí xuề xòa.

Trong những chia sẻ mới đây sau khi tặng em gái căn hộ giá trị, Mai Phương Thúy tâm sự về sự nghiệp của mình. Cô cho biết hiện tại không còn muốn định nghĩa bản thân bằng các khái niệm như "tự do tài chính" hay những cột mốc mang tính định lượng. Sau 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và giải trí, điều cô quan tâm hiện tại không còn là việc chứng minh thu nhập hay tài sản, mà được phát triển không bị giới hạn bởi khuôn mẫu nghề nghiệp.

Mai Phương Thúy tự nhận có xu hướng lo xa nên ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 ở tuổi 18, cô chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Bên cạnh việc học, cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật để tạo thu nhập, đồng thời tìm hiểu về đầu tư và kinh doanh.

Theo nàng hậu sinh năm 1988, giai đoạn đầu sự nghiệp, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 1-2 tỷ đồng. Thay vì chi tiêu cho những thú vui xa xỉ, hoa hậu dành phần lớn nguồn tiền để học hỏi và thử sức ở lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, từ đó từng bước tạo ra lợi nhuận. Cô hiếm khi giữ nhiều tiền mặt mà phần lớn tài sản đều được phân bổ vào các khoản đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, kết quả tài chính có được không đến một cách dễ dàng.

'Có những thời điểm tôi làm việc với cường độ gấp đôi người bình thường, nhưng tôi là người say mê công việc nên luôn tìm được niềm vui trong những gì mình làm, chứ không cảm thấy áp lực', Mai Phương Thúy cho hay.

Cách đây không lâu, Mai Phương Thúy không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc đời thường khi chuẩn bị đồ đi Châu Âu.

Sau thời gian tập trung công việc, cô hiện ưu tiên cân bằng cuộc sống hơn trước. Tháng 4 vừa qua, Mai Phương Thúy dành hơn một tháng du lịch châu Âu và Mỹ để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cũng như tìm kiếm cảm hứng mới cho các dự án đầu tư.

Người đẹp cũng tiết lộ mong muốn theo học ngành Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian tới. Theo cô, việc học không phụ thuộc tuổi tác, đặc biệt khi kiến thức luôn mang lại lợi thế trong công việc lẫn cuộc sống.

Về đời tư, Mai Phương Thúy khá kín tiếng. Cô thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa quá áp lực chuyện kết hôn. Cô cho rằng mỗi người có một tốc độ trưởng thành khác nhau và muốn bước vào hôn nhân khi thực sự sẵn sàng.