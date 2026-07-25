Tin vui của NSND Quốc Hưng ở tuổi 56

Chiều 25/7, tại lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã trao quyết định bổ nhiệm TS.NSND Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, TS.NSND Quốc Hưng bày tỏ sự xúc động: "Từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã tin tưởng giao phó trọng trách.

Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - những người đã luôn đồng hành, động viên và là điểm tựa vững chắc đối với tôi trong suốt những năm tháng công tác;

Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên Nhạc viện TP.HCM đã dành cho tôi sự đón tiếp chân tình, nồng hậu trong ngày hôm nay".

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - trao quyết định cho TS.NSND Đỗ Quốc Hưng.



Trước khi được điều động giữ cương vị Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, NSND Quốc Hưng đảm nhiệm chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ tháng 6/2025.

Sau hơn 1 năm trên cương vị người đứng đầu, ông ghi dấu bằng nhiều đổi mới trong công tác quản lý, đào tạo, hoạt động nghệ thuật và xây dựng môi trường học thuật, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực tại cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu cả nước.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Mất cha từ nhỏ, ông được mẹ tần tảo nuôi dưỡng cùng ba anh chị em trưởng thành.

Năm 1991 ông bước chân vào Nhạc viện Hà Nội – tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học và rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc tại chính ngôi trường này, anh đã dành trọn hơn 3 thập kỷ học tập, giảng dạy, biểu diễn và cống hiến cho cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước ta.

Trong sự nghiệp giảng dạy, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng đã đào tạo nhiều ca sĩ tên tuổi như: NSƯT Hoàng Tùng (quán quân Sao Mai 2003), NSƯT Trường Bắc (Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), ca sĩ Quang Hà, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân...

NSND Quốc Hưng.

Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, tên tuổi NSND Quốc Hưng gắn với nhiều vở opera kinh điển như: Đám cưới Figaro, Viên đạn thần, Cây sáo thần, Vụ án tình yêu... Ở dòng nhạc cách mạng và chính ca, ông được yêu mến qua các ca khúc như: Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam, Tổ quốc gọi tên mình... Năm 2013, anh phát hành album "Những bản tình ca đỏ".

Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, NSND Đỗ Quốc Hưng còn đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Cuốn sách "Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam" – kết quả công trình nghiên cứu được xuất bản từ luận án tiến sĩ của anh – là một trong những tài liệu học thuật quý hiếm trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Trong công trình, anh đề xuất nhiều phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật hát cổ điển châu Âu với yếu tố âm nhạc dân tộc như chèo, ca trù – điều mà anh đã tâm huyết nghiên cứu, thực hành và giảng dạy trong suốt nhiều năm qua.

Về đời tư, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên. Hai người kết hôn năm 2003 và có hai con gái là Bảo Trâm, Bảo Anh, đều sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.



