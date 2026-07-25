Phương Oanh than thở kêu đau lưng vì bế con gái

Cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây chú ý khi đi biển Đà Nẵng GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh mới đây lại được mẹ cho đi biển ở khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Đà Nẵng.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh chia sẻ rằng dù bên ngoài trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế cô đang bị đau tê tái ở lưng do gặp sự cố khi bế con gái Ny. Nữ diễn viên cũng hài hước kêu gọi các bà mẹ từng bị trẹo lưng vì cúi xuống bế con "điểm danh" để cô cảm thấy bớt cô đơn. Ngay lập tức, nữ diễn viên "Hương vị tình thân" nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ.

Jenny - con gái đáng yêu của Phương Oanh.

Từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt với nhiều vai diễn để lại dấu ấn, Phương Oanh hiện có cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ. Sau khi trở thành mẹ của cặp song sinh Jimmy và Jenny, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, đồng thời cân bằng giữa công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân.

Nếu trước đây Phương Oanh gần như kín lịch với các dự án phim truyền hình thì hiện tại, nhịp sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Từ khi chào đón hai con song sinh, nữ diễn viên chủ động giảm bớt các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cùng các con đi dạo, chuẩn bị bữa ăn, chơi đùa hay ghi lại những cột mốc phát triển đầu đời của Jimmy và Jenny. Những hình ảnh giản dị ấy nhận được nhiều lời khen bởi sự gần gũi và tràn ngập không khí gia đình.

Cặp song sinh đáng yêu nhà Phương Oanh.

Phương Oanh từng cho biết việc nuôi hai con nhỏ cùng lúc là hành trình nhiều thử thách nhưng cũng mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt. Cô muốn trực tiếp đồng hành với các con trong những năm tháng đầu đời thay vì phó mặc hoàn toàn cho người giúp việc.

Là nữ diễn viên từng ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như: Quỳnh búp bê, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu và đặc biệt là Hương vị tình thân, Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi xuất hiện.

Dù nhiều người mong cô sớm tái xuất màn ảnh, nữ diễn viên cho biết bản thân chưa đặt nặng kế hoạch trở lại. Với cô, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Nếu nhận lời tham gia một dự án mới, đó phải là kịch bản thực sự hấp dẫn và phù hợp với quỹ thời gian của mình.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Phương Oanh.

Trong thời gian tạm xa phim ảnh, Phương Oanh tập trung phát triển công việc kinh doanh, xây dựng hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội và hợp tác với nhiều thương hiệu. Điều này giúp cô duy trì nguồn thu nhập ổn định mà vẫn có nhiều thời gian dành cho các con.

Phương Oanh sinh năm 1989 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực.

Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn GĐXH - Phương Oanh không ngại để mặt mộc trước khán giả, sau đó, cô tự trang điểm để "lột xác", trở thành quý cô trẻ trung, xinh đẹp.



