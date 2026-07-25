'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt?

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" là bảng đấu Hắc Mã với các đội: Nhà Hoa lửa, Nhà Điện ảnh, Nhà Vinh quy bái tổ và Nhà Soạn nhạc.

Tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sẽ là cuộc đấu của 4 Nhà trong bảng Hắc Mã, vốn được đánh giá cân bằng, khó đoán.

Nhà Hoa lửa gồm: Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú. Trình diễn bài hát "Let me go" - tác giả Kim Long.

Nhà Vinh quy bái tổ gồm: Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing. Trình bày bài hát "Lý ngựa ô" - Dân ca.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Bảng Hắc Mã tranh tài trong tập 4 (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Nhà Soạn nhạc gồm: Hoàng Tôn, Hà An Huy, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, OSAD. Trình bày một bài hát sáng tác mới (X-Song).

Nhà Điện ảnh gồm Neko Lê, Phùng Minh Cương, Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung. Trình bày bài hát "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" - tác giả Hứa Kim Tuyền.

Cả 4 tiết mục đều có những màu sắc khác biệt và hứa hẹn mang đến sự bùng nổ với những ý tưởng đặc sắc, dàn dựng công phu, phối hợp ăn ý.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Một số hình ảnh được hé lộ trong trailer tập 4 (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh việc được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc, điều khán giả quan tâm ở tập 4 đó là, theo luật chơi, sẽ có đội an toàn và đội nguy hiểm. Việc xếp hạng các "Anh tài" sau Công diễn 1 cũng được phân định dựa trên điểm hỏa lực mà khán giả bình chọn.

Hiệu ứng từ 3 tập phát sóng đầu tiên cho thấy, tình cảm, sự ủng hộ của khán giả không chỉ dừng lại ở kết quả bình chọn tại trường quay. Một số tiết mục tuy chưa mang lại chiến thắng chung cho toàn đội nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, được yêu mến nồng nhiệt như "Nhức tiềm thức" (Hà An Huy - tiết mục cá nhân), "Dạt vào tim em" (Tổ đội sóng ngầm - tiết mục nhóm) hay mới đây nhất là "Xa" (Nhà Ngoại ô - tiết mục nhóm).

Tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" lên sóng lúc 20h, 25/7 trên VTV3.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt? - Ảnh 3.Tuấn và các trinh sát phát hiện ra ổ nhóm phần tử xấu

GĐXH - Tuấn nhận định quy mô khu vực ẩn náu của A Gôn là rất lớn, đủ sức chứa hàng trăm người bám trụ trong thời gian dài.

'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt? - Ảnh 4.NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương biểu diễn tại chương trình 'Mãi mãi tuổi 20'

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra vào tối 24/7, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao?

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Lê Phương gây chú ý

Lê Phương gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Dòng trạng thái ngắn khi chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã của Lê Phương đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Qua những đổ vỡ, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.