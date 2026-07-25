'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 4 có gì đặc biệt?

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Tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" sẽ là cuộc đấu của 4 Nhà trong bảng Hắc Mã, vốn được đánh giá cân bằng, khó đoán.

Nhà Hoa lửa gồm: Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú. Trình diễn bài hát "Let me go" - tác giả Kim Long.

Nhà Vinh quy bái tổ gồm: Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing. Trình bày bài hát "Lý ngựa ô" - Dân ca.

Bảng Hắc Mã tranh tài trong tập 4 (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Nhà Soạn nhạc gồm: Hoàng Tôn, Hà An Huy, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, OSAD. Trình bày một bài hát sáng tác mới (X-Song).

Nhà Điện ảnh gồm Neko Lê, Phùng Minh Cương, Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung. Trình bày bài hát "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" - tác giả Hứa Kim Tuyền.

Cả 4 tiết mục đều có những màu sắc khác biệt và hứa hẹn mang đến sự bùng nổ với những ý tưởng đặc sắc, dàn dựng công phu, phối hợp ăn ý.

Một số hình ảnh được hé lộ trong trailer tập 4 (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh việc được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc, điều khán giả quan tâm ở tập 4 đó là, theo luật chơi, sẽ có đội an toàn và đội nguy hiểm. Việc xếp hạng các "Anh tài" sau Công diễn 1 cũng được phân định dựa trên điểm hỏa lực mà khán giả bình chọn.

Hiệu ứng từ 3 tập phát sóng đầu tiên cho thấy, tình cảm, sự ủng hộ của khán giả không chỉ dừng lại ở kết quả bình chọn tại trường quay. Một số tiết mục tuy chưa mang lại chiến thắng chung cho toàn đội nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, được yêu mến nồng nhiệt như "Nhức tiềm thức" (Hà An Huy - tiết mục cá nhân), "Dạt vào tim em" (Tổ đội sóng ngầm - tiết mục nhóm) hay mới đây nhất là "Xa" (Nhà Ngoại ô - tiết mục nhóm).

Tập 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" lên sóng lúc 20h, 25/7 trên VTV3.