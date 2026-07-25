Hà Anh Tuấn gây chú ý trong ngày đặc biệt của Thanh Hằng

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Mới đây, khoảnh khắc Hà Anh Tuấn xuất hiện rạng rỡ trong sinh nhật tuổi 43 của cô bạn thân Thanh Hằng khiến fan chú ý.

Mới đây, Thanh Hằng gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cùng ông xã và hội bạn thân rạng rỡ trong dịp đón sinh nhật tuổi 43. Trong không gian nhí nhảnh với bong bóng, hoa và quà, siêu mẫu sinh năm 1983 bày tỏ: "Quá nhiều tình cảm và sự yêu thương cho tuổi mới, cám ơn mọi người".

Trong loạt ảnh, Thanh Hằng lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng với set đồ đen kết hợp mái tóc ngắn cá tính. Gương mặt gần như không có dấu hiệu tuổi tác, làn da căng mịn cùng nụ cười rạng rỡ giúp Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen. Không chỉ thế, điều khiến fan chú ý là Hà Anh Tuấn xuất hiện giản dị, tươi cười có mặt trong những bức ảnh Thanh Hằng đón tuổi mới. 

Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng đón sinh nhật: Khoảnh khắc đẹp trong tình bạn 2026 - Ảnh 1.
Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng đón sinh nhật: Khoảnh khắc đẹp trong tình bạn 2026 - Ảnh 2.
Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng đón sinh nhật: Khoảnh khắc đẹp trong tình bạn 2026 - Ảnh 3.

Thanh Hằng chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi mới.

Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng đón sinh nhật: Khoảnh khắc đẹp trong tình bạn 2026 - Ảnh 4.

Hà Anh Tuấn xuất hiện trong tiệc sinh nhật của cô bạn thân.

Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng là đôi tri kỷ nổi tiếng của showbiz Việt, có mối quan hệ gắn bó hơn 15 năm. Siêu mẫu là "nàng thơ" trong nhiều MV đình đám của nam ca sĩ như "Tháng tư là lời nói dối của em" hay "Tái bút anh yêu em".

Thanh Hằng từng chia sẻ "Tình bạn với Hà Anh Tuấn khó diễn giải lắm". Cô thừa nhận: "Tôi không biết nói như thế nào. Nhưng cách kết bạn lẫn cách giữ gìn mối quan hệ của tôi khác mọi người một chút.

Tôi và Hà Anh Tuấn không thể hiện ra bên ngoài nhiều, cũng không cho khán giả thấy hình ảnh gặp nhau, đi ăn uống vui chơi thân thiết với nhau. Nhưng chúng tôi luôn hỗ trợ, tiếp sức cho sự nghiệp đối phương. Khi bạn mình cần gì, mình sẽ chia sẻ. Đó là sự tinh tế mà chúng tôi dành cho nhau. Chính vì chúng tôi hiểu nhau, giống nhau nên tình bạn rất bền vững".

Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng đón sinh nhật: Khoảnh khắc đẹp trong tình bạn 2026 - Ảnh 5.

Thanh Hằng đón tuổi mới cùng ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Hiện tại, Hà Anh Tuấn 42 tuổi vẫn đang là nam nghệ sĩ độc thân hoàng kim của showbiz Việt. Trong khi đó, Thanh Hằng đã tìm được hạnh phúc bên "nửa kia" là nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Sau khi kết hôn, Thanh Hằng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy hạnh phúc bên ông xã, nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Ở tuổi 43, Thanh Hằng vẫn duy trì phong độ đáng ngưỡng mộ cả về nhan sắc, vóc dáng lẫn thần thái. Hiện, không chỉ thành công trên sàn catwalk, Thanh Hằng còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Đồng thời, cô thường xuyên đảm nhận vai giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình thực tế về thời trang và người mẫu.

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