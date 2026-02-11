MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'
GĐXH - "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu", MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ.
Với thính giả cả nước, Hồng Nhung là cái tên đã trở thành "thương hiệu" trên sóng VOV Giao thông qua những khung giờ phát sóng trực tiếp như: Giờ cao điểm, Trên mọi nẻo đường, Hẹn hò radio, Đường khuya... Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, Hồng Nhung đã từng là một diễn viên múa. Sự chuyển mình từ những chuyển động hình thể sang ngôn ngữ tư duy là một bước lớn, mở ra hành trình 15 năm gắn bó với nghề cầm mic của cô gái quê Điện Biên.
Những năm gần đây, thính giả không chỉ nghe Hồng Nhung qua radio mà vẫn thấy cô tỏa sáng rực rỡ trên các sân khấu lớn. Cô trở thành gương mặt "chọn mặt gửi vàng" của Hoa hậu Phan Kim Oanh giao trọng trách dẫn dắt các cuộc thi nhan sắc mang giá trị văn hóa và cộng đồng như: Hoa hậu Văn hoá Việt Nam, Miss Multicultural World, Mrs Earth Vietnam, Mrs Grand Vietnam,...
Ngược lại với sự sôi nổi trên sân khấu, ngoài đời, Hồng Nhung chọn mình một lối sống kín tiếng. Ở tuổi 34, cô vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, dành phần lớn thời gian để trau dồi hình ảnh và rèn luyện chuyên môn.
Chia sẻ về chuyện tình cảm, nữ MC thoải mái tâm sự: "Tôi đã độc thân nhiều năm, đến mức đôi khi tôi còn không nhớ chính xác là mình đã độc thân bao lâu".
"Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu. Khi chưa gặp đúng người, tôi chọn sống trọn vẹn với hiện tại, với công việc và những mối quan hệ xung quanh mình", nữ MC chia sẻ.
Cô cũng tiết lộ tiêu chuẩn bạn chọn bạn đời không cần quá hoàn hảo nhưng cần sự tử tế, trách nhiệm và biết lắng nghe. Cô mong tìm được một người đủ bản lĩnh để làm cơ sở, nhưng cũng đủ tinh tế để tôn trọng không gian riêng và cá tính của người phụ nữ bên cạnh.
"Độc thân không phải thiếu, mà đang chờ. Khi duyên đến đúng lúc, đúng người, mọi thứ sẽ rất tự nhiên", MC Hồng Nhung trải lòng.
Giữa một môi trường truyền thông nhiều biến động, MC Hồng Nhung vẫn chọn con đường "chậm mà chắc". Cô định vị bản thân bằng uy tín nghề nghiệp và mức độ nghiêm trọng với công việc. Chính sự chắc chắn đã giúp cô giữ vững vị trí trong thính giả radio, đồng thời trở thành ngôi sao sáng giá trên các sân khấu nghệ thuật và nhan sắc Việt.
