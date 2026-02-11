Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác'

Thứ tư, 08:00 11/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu", MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ.

MC Hồng Nhung VOV giao thông: 'Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác' - Ảnh 1.

Với thính giả cả nước, Hồng Nhung là cái tên đã trở thành "thương hiệu" trên sóng VOV Giao thông qua những khung giờ phát sóng trực tiếp như: Giờ cao điểm, Trên mọi nẻo đường, Hẹn hò radio, Đường khuya... Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, Hồng Nhung đã từng là một diễn viên múa. Sự chuyển mình từ những chuyển động hình thể sang ngôn ngữ tư duy là một bước lớn, mở ra hành trình 15 năm gắn bó với nghề cầm mic của cô gái quê Điện Biên.

Những năm gần đây, thính giả không chỉ nghe Hồng Nhung qua radio mà vẫn thấy cô tỏa sáng rực rỡ trên các sân khấu lớn. Cô trở thành gương mặt "chọn mặt gửi vàng" của Hoa hậu Phan Kim Oanh giao trọng trách dẫn dắt các cuộc thi nhan sắc mang giá trị văn hóa và cộng đồng như: Hoa hậu Văn hoá Việt Nam, Miss Multicultural World, Mrs Earth Vietnam, Mrs Grand Vietnam,...

MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ quan điểm về hôn nhân và cuộc sống độc thân năm 2026 - Ảnh 1.

MC Hồng Nhung – giọng đọc quen thuộc của VOV Giao thông được Hoa hậu Phan Kim Oanh "chọn mặt gửi vàng" dẫn dắt nhiều cuộc thi nhan sắc.

Ngược lại với sự sôi nổi trên sân khấu, ngoài đời, Hồng Nhung chọn mình một lối sống kín tiếng. Ở tuổi 34, cô vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, dành phần lớn thời gian để trau dồi hình ảnh và rèn luyện chuyên môn.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, nữ MC thoải mái tâm sự: "Tôi đã độc thân nhiều năm, đến mức đôi khi tôi còn không nhớ chính xác là mình đã độc thân bao lâu".

"Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu. Khi chưa gặp đúng người, tôi chọn sống trọn vẹn với hiện tại, với công việc và những mối quan hệ xung quanh mình", nữ MC chia sẻ.

MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ quan điểm về hôn nhân và cuộc sống độc thân năm 2026 - Ảnh 2.

MC Hồng Nhung.

Cô cũng tiết lộ tiêu chuẩn bạn chọn bạn đời không cần quá hoàn hảo nhưng cần sự tử tế, trách nhiệm và biết lắng nghe. Cô mong tìm được một người đủ bản lĩnh để làm cơ sở, nhưng cũng đủ tinh tế để tôn trọng không gian riêng và cá tính của người phụ nữ bên cạnh.

"Độc thân không phải thiếu, mà đang chờ. Khi duyên đến đúng lúc, đúng người, mọi thứ sẽ rất tự nhiên", MC Hồng Nhung trải lòng.

Giữa một môi trường truyền thông nhiều biến động, MC Hồng Nhung vẫn chọn con đường "chậm mà chắc". Cô định vị bản thân bằng uy tín nghề nghiệp và mức độ nghiêm trọng với công việc. Chính sự chắc chắn đã giúp cô giữ vững vị trí trong thính giả radio, đồng thời trở thành ngôi sao sáng giá trên các sân khấu nghệ thuật và nhan sắc Việt.

MC Hồng Nhung VOV giao thông chia sẻ quan điểm về hôn nhân và cuộc sống độc thân năm 2026 - Ảnh 3.

Hiện tại, Hồng Nhung vẫn độc thân và dành phần lớn thời gian cho công việc.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

MC Khánh Vy và Đình Bắc 'bắn' tiếng Nghệ An gây sốt mạng xã hội

MC Khánh Vy và Đình Bắc 'bắn' tiếng Nghệ An gây sốt mạng xã hội

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Cuộc sống hiện tại của 'MC đẹp nhất VTV' sau 2 năm tái hôn với chồng doanh nhân

Cùng chuyên mục

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

'Còn ra thể thống gì nữa' gây sốt

Xem - nghe - đọc - 26 phút trước

GĐXH - Nội dung hài hước, nhiều yếu tố bất ngờ và dàn diễn viên xuất sắc đã giúp bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" gây sốt ngay từ đầu tháng 2.

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái

Xem - nghe - đọc - 56 phút trước

GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Hồng Đăng tiếp tục gây chú ý ngày cận Tết

Giải trí - 56 phút trước

GĐXH - Hồng Đăng khiến khán giả "bật cười" khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng bà xã nhưng lại kèm trạng thái "hốt hoảng" vì Tết đã về đến cổng.

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Cuộc hẹn đầu tiên giữa Lam Anh và Trung tá Minh Kiên diễn ra êm đẹp

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Sau vài lần chưa có duyên trong hẹn hò, cuối cùng thì Trung tá Minh Kiên và Lam Anh đã chính thức có bữa ăn riêng tư với nhau.

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Ca sĩ Việt nào cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

Sau Sơn Tùng M-TP, nhiều ca sĩ Việt đã cận kề ngưỡng cát-xê một tỷ đồng/show. Soobin và Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ tăng cát-xê nhanh nhất trong làng nhạc Việt.

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Con gái lai Tây của Hà Anh xúng xính áo dài đón Tết

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Bé Mila - con gái lai Tây của Hà Anh mới đây đã có bộ áo dài đón Tết siêu đáng yêu. Nét đẹp lai của cô bé nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Hà Kiều Anh gói bánh chưng ở Mỹ, đón Tết cùng bố mẹ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh đã chia sẻ khoảnh khắc gói bánh chưng đón Tết truyền thống sớm trên đất Mỹ. Cô hạnh phúc vì được ăn Tết cùng bố mẹ ở xứ người.

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

Tiến Luật làm đạo diễn vở kịch 'Sinh nhật triệu đô' công diễn dịp Tết Bính Ngọ

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Vở "Sinh nhật triệu đô" do Tiến Luật dàn dựng vừa công diễn suất đầu tiên và sẽ tiếp tục có các buổi diễn vào dịp Tết.

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.

Xem nhiều

Không khí Tết rộn ràng trong bữa tiệc tất niên ở biệt thự 1000m2 của Giáng My

Không khí Tết rộn ràng trong bữa tiệc tất niên ở biệt thự 1000m2 của Giáng My

Giải trí

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây đã tổ chức tiệc tất niên trong căn biệt thự có diện tích 1000m2. Người đẹp nhận được nhiều lời khen vì ngày càng trẻ đẹp.

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

Câu chuyện văn hóa
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và con gái Vũ Hoàng My

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và con gái Vũ Hoàng My

Giải trí
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' và dàn sao Việt nô nức đi xem phim Tết của Xuân Hinh

NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' và dàn sao Việt nô nức đi xem phim Tết của Xuân Hinh

Giải trí
Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top