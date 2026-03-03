Mới nhất
Hồng Nhung VOV Giao thông độc thân ở tuổi 35, lần đầu trải lòng chuyện tình trong quá khứ

Thứ ba, 18:59 03/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồng Nhung VOV xinh đẹp, nổi tiếng và độc thân ở tuổi 35. Cô tiết lộ từng có một mối tình đẹp nhưng lại không đi đến hôn nhân. Với cô, đó không đồng nghĩa với thất bại mà đôi khi là một điểm dừng cần thiết để mỗi người tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường riêng.

MC Hồng Nhung VOV Giao thông mới đây đã khiến fan ngỡ ngàng khi tiết lộ chuỗi hoạt động "khai xuân" của mình. Cô tham gia dẫn 4 lễ hội lớn tại Lào Cai, trong đó có lễ hội Đền Thượng và Đền Cô Tân An - những không gian tín ngưỡng quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp đầu năm. Trước đó, trong tháng Giêng vừa qua, Hồng Nhung đã đồng hành cùng 8 ngôi đền lớn như: Đền Đông Cuông, Đền Đại An, Đền Chúa Then, Đền Cổ Ngựa…

Bên cạnh những lời ngưỡng mộ cho rằng làm MC tại các lễ hội vừa đòi hỏi sự am hiểu văn hóa vừa có khả năng kết nối cảm xúc với công chúng, không ít fan đã hài hước nhắn nhủ nữ MC: "Chạy show như thế bảo sao vẫn ế". Hồng Nhung cũng không ngại thừa nhận việc độc thân, thậm chí cô đã trải qua Tết Nguyên Đán 2026 với vô số câu hỏi: "Khi nào lấy chồng?".

"Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác hay vì lý do 'đến lúc phải lấy chồng'. Tôi tin hôn nhân cần sự đồng hành thực sự, chín chắn về cảm xúc, trách nhiệm và cả sự thấu hiểu. Khi chưa gặp đúng người, tôi chọn sống trọn vẹn với hiện tại, với công việc và những mối quan hệ xung quanh mình", nữ MC bày tỏ.

Mỗi độ xuân về, MC Hồng Nhung lại bước vào mùa làm việc cao điểm nhất trong năm. Lịch trình dày đặc, di chuyển liên tục giữa các địa phương khiến Tết với Hồng Nhung thường gắn liền với những chuyến xe nối dài.

Trong phỏng vấn mới đây với Gia đình & Xã hội, Hồng Nhung đã lần đầu tâm sự về chuyện tình trong quá khứ. Cô từng có một cuộc tình kéo dài khoảng 5 năm, một mối quan hệ nghiêm túc đủ sâu sắc để cả hai nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài. 

"Tôi quen anh trong một lần đi khám sức khỏe và anh là bác sĩ trực tiếp khám, chăm sóc sức khỏe cho tôi. Từ sự quan tâm ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm và đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, tôi thường xuyên di chuyển, đi xa nhiều hơn ở gần cùng những áp lực, không thể mang lại cảm giác an toàn cho người mình yêu nên tôi đã chủ động chia tay. Dừng lại để cả hai không tiếp tục mệt mỏi hay chịu thêm áp lực", cô kể.

Hồng Nhung cho biết, mối quan hệ của họ kết thúc trong hòa bình nên sau đó, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, thỉnh thoảng hỏi han và quan tâm nhau như những người từng gắn bó. "Đến hiện tại, anh ấy cũng chưa lập gia đình", nữ MC tâm sự.

Điều đáng trân trọng là sau khi mối quan hệ khép lại, Hồng Nhung không mang theo sự oán trách hay nuối tiếc. Cô và người cũ giữ được mối quan hệ bạn bè văn minh, ghi nhận rằng họ đã từng đồng hành cùng nhau trong một đoạn đời và điều đó tự thân đã có giá trị.

Trải qua những cung bậc cảm xúc, Hồng Nhung càng nhìn nhận tình yêu bằng lăng kính trưởng thành hơn. Cô hiểu rằng, một mối quan hệ không đi đến hôn nhân không đồng nghĩa với thất bại; đôi khi, đó chỉ là một điểm dừng cần thiết để mỗi người tiếp tục hoàn thiện bản thân trên con đường riêng.

Hồng Nhung VOV Giao thông: 'Độc thân không phải là khoảng trống cần vội lấp đầy' - Ảnh 2.

MC Hồng Nhung VOV Giao thông: "Tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì áp lực tuổi tác".

Khi được hỏi về tiêu chuẩn bạn chọn bạn đời, Hồng Nhung tiết lộ cô không cần "nửa kia" quá hoàn hảo nhưng cần sự tử tế, trách nhiệm và biết lắng nghe. Cô mong tìm được một người đủ bản lĩnh để làm cơ sở, nhưng cũng đủ tinh tế để tôn trọng không gian riêng và cá tính của người phụ nữ bên cạnh. "Độc thân không phải thiếu, mà đang chờ. Khi duyên đến đúng lúc, đúng người, mọi thứ sẽ rất tự nhiên", MC Hồng Nhung trải lòng.

Chính những trải nghiệm cuộc sống này đã thấm dần vào cách Hồng Nhung làm nghề, đặc biệt là khi dẫn chương trình trên sóng VOV Giao thông. Khi trò chuyện cùng thính giả về tình yêu, hôn nhân hay những khúc mắc trong đời sống, cô thường chọn cách lắng nghe trước, chia sẻ sau. Hồng Nhung không dẫn dắt bằng cảm xúc cực đoan hay những câu chuyện bi lụy, mà bằng sự thấu hiểu và cân bằng.

Cô tiết lộ rằng rất nhiều thính giả từng bày tỏ không nghĩ cô còn độc thân, bởi trong cách cô tâm sự luôn có sự chừng mực rõ ràng: khuyến khích yêu hết mình nhưng không đánh mất bản thân; trân trọng những gì đã qua nhưng không níu kéo những điều không còn phù hợp. "Thực sự đó không phải là triết lý sách vở, mà là sự đúc kết từ chính trải nghiệm cá nhân tôi," Hồng Nhung cho biết.

Từ câu chuyện của mình, Hồng Nhung muốn gửi một thông điệp nhẹ nhàng đến những người phụ nữ độc thân, đặc biệt là những người đã bước qua tuổi trẻ rực rỡ hay đang hoạt động trong môi trường nghệ thuật đầy áp lực: độc thân không phải là khoảng trống cần vội vàng lấp đầy. Quan trọng hơn cả là biết mình cần gì, xứng đáng với điều gì và đủ bình tĩnh để chờ đợi đúng người.

Những khoảnh khắc đời thường giản dị, gần gũi của MC Hồng Nhung VOV.

Hồng Nhung là cái tên đã trở thành "thương hiệu" trên sóng VOV Giao thông qua những khung giờ phát sóng trực tiếp như: Giờ cao điểm, Trên mọi nẻo đường, Hẹn hò radio, Đường khuya... Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, Hồng Nhung đã từng là một diễn viên múa. Sự chuyển mình từ những chuyển động hình thể sang ngôn ngữ tư duy là một bước lớn, mở ra hành trình 15 năm gắn bó với nghề cầm mic của cô gái quê Điện Biên.

Những năm gần đây, thính giả không chỉ nghe Hồng Nhung qua radio mà vẫn thấy cô tỏa sáng rực rỡ trên các sân khấu lớn. Cô trở thành gương mặt "chọn mặt gửi vàng" của Hoa hậu Phan Kim Oanh giao trọng trách dẫn dắt các cuộc thi nhan sắc mang giá trị văn hóa và cộng đồng như: Hoa hậu Văn hoá Việt Nam, Miss Multicultural World, Mrs Earth Vietnam, Mrs Grand Vietnam...


