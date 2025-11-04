Bắt giữ đường dây vận chuyển hơn 600 bình khí cười
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ 5 người liên quan, tổng số tang vật thu giữ gồm 637 bình khí N₂O, 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N₂O) với số lượng lớn. Tang vật thu giữ tổng cộng gồm 637 bình khí cười và 4 xe ô tô.
Trước đó, qua công tác điều tra và quản lý địa bàn, BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây vận chuyển khí N₂O t ừ khu vực Hoành Mô (Bình Liêu) về tập kết tại phường Cửa Ông (Quảng Ninh) để chuẩn bị đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ.
Đến 13h14, ngày 2/11, tại khu vực một ngôi nhà bỏ hoang (phường Cửa Ông), Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Vũ Văn Tuân (SN 1995, trú tại phường Hà Tu), Hoàng Văn Tuấn (SN 1994, xã Bình Liêu) và Mạ Văn Hải (SN 1987, xã Lục Hồn, đều ở tỉnh Quảng Ninh) đang vận chuyển các bình khí N₂O từ ô tô vào tập kết trong nhà bỏ hoang.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 5 người có liên quan. Tổng số tang vật thu giữ gồm 637 bình khí N₂O cùng 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.
Hiện BĐBP tỉnh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
