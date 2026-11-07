Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Ô tô chạy 90km/h nhưng bám đuôi nhau dưới 50m

Qua hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Thanh Hóa, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện nhiều trường hợp phương tiện di chuyển với tốc độ cao nhưng không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Theo hình ảnh ghi nhận, nhiều ô tô con, xe khách và xe tải lưu thông nối đuôi nhau trên đường cao tốc. Đáng chú ý, dù mặt đường thông thoáng, các phương tiện vẫn duy trì khoảng cách khá gần, không tương xứng với tốc độ di chuyển.

Một số phương tiện được ghi nhận chạy với tốc độ từ 70-90km/h nhưng khoảng cách với xe phía trước chưa đến 50m. Đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi phương tiện phía trước phanh gấp, gặp sự cố kỹ thuật, nổ lốp hoặc xuất hiện chướng ngại vật.

Trong những tình huống này, nếu không giữ đủ khoảng cách, tài xế phía sau có thể không có đủ thời gian và không gian để phanh, giảm tốc độ hoặc chuyển hướng xử lý, dẫn đến nguy cơ va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn.

Nhiều ô tô chạy tốc độ cao, nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm nếu phương tiện phía trước phanh gấp. (Ảnh Cục CSGT)

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe tương ứng với tốc độ lưu hành; không bám đuôi, không chạy quá gần xe phía trước và không chủ quan vào khả năng xử lý tình huống của bản thân.

Đặc biệt, khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn. Người điều khiển phương tiện cũng cần tập trung quan sát diễn biến giao thông phía trước, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ.

Theo Cục CSGT, việc giữ khoảng cách an toàn không chỉ nhằm chấp hành quy định giao thông mà còn giúp người lái có đủ thời gian và không gian xử lý khi xảy ra sự cố, hạn chế nguy cơ tai nạn trên đường cao tốc.