Sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những chế độ gì?

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Nhiều nhóm sĩ quan Công an nghỉ hưu được hưởng chính sách

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 400/2026/NĐ-CP quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027

Nghị định quy định các chế độ, chính sách gồm: nghỉ dưỡng; chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo; thông tin và hỗ trợ tang lễ khi từ trần.

Đối tượng áp dụng là sĩ quan Công an nghỉ hưu, bao gồm sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Tướng; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp Tổng cục trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Chinhphu.vn

Các nhóm khác gồm sĩ quan nguyên là Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương; nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh; sĩ quan cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá, nguyên lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an cấp huyện và tương đương.

Nghị định cũng áp dụng đối với sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá, nguyên chỉ huy cấp đội, chỉ huy Công an cấp xã, phường, thị trấn, đặc khu và sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Úy.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố cùng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở mỗi quý

Đáng chú ý, Nghị định quy định sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, sau khi được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, sẽ được hưởng các chế độ chăm sóc.

Cụ thể, người mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ hằng quý bằng 2 lần mức lương cơ sở. Thời điểm tính hưởng bắt đầu từ quý có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Trong thời gian điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài Công an nhân dân, sĩ quan được bảo đảm tiền ăn bệnh lý, phần chênh lệch so với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định.

Đối với trường hợp điều trị tại cơ sở y tế trong Công an nhân dân, kinh phí do cơ sở khám, chữa bệnh chi trả. Nếu điều trị tại cơ sở ngoài Công an nhân dân, Công an cấp tỉnh nơi sĩ quan thường trú có trách nhiệm thanh toán trực tiếp căn cứ số ngày điều trị thực tế ghi nhận trong giấy ra viện.

Trường hợp sĩ quan đã được công nhận mắc bệnh hiểm nghèo trước khi nghỉ hưu vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ hằng quý kể từ quý bắt đầu thực hiện chế độ hưu trí.

Đặc biệt, nếu sĩ quan đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa có quyết định hưởng chế độ hỗ trợ mà từ trần, đại diện thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Nghị định cũng quy định việc dừng hưởng chính sách từ quý tiếp theo trong một số trường hợp như định cư ở nước ngoài, từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý theo quy định.