Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần X nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 7/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu tại Đại hội. Cùng dự có đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo…

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC.

Đại hội còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố, đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài và gần 2.000 đại biểu là chư Tôn đức Tăng ni, cư sĩ và Phật tử tiêu biểu đại diện cho đồng bào Phật tử cả nước.

Phật giáo phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của GHPGVN trong việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với truyền thống “Hộ quốc an dân” và đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, GHPGVN đã đạt nhiều kết quả trong công tác tổ chức, điều hành, từng bước kiện toàn bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tăng ni, Phật tử tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện, an sinh xã hội.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo. Với những thành tích đạt được, GHPGVN được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Ngày 23/4/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng GHPGVN ngày càng vững mạnh; lựa chọn những vị lãnh đạo tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực tham gia Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự.

Đồng thời, Giáo hội cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết Tăng ni, Phật tử, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động đúng pháp luật, phát huy tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu. Ảnh: BTC.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết, với truyền thống hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh đất nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy truyền thống đó, GHPGVN tiếp tục kiên định phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Giáo hội xác định mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; giữ gìn giới luật, đạo hạnh của Tăng ni; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng thời, Giáo hội sẽ đổi mới phương thức hoằng pháp, phát huy các giá trị đạo đức Phật giáo trong đời sống; bảo tồn di sản văn hóa, mở rộng hoạt động đối ngoại và tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường...

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng 6 Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung ương GHPGVN và 5 cá nhân thuộc Trung ương GHPGVN; 6 Huân chương Lao động hạng Nhì và 10 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc GHPGVN. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng có quyết định tặng thưởng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân thuộc GHPGVN.