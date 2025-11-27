Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả
Qua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.
Ngày 27/11, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh "Cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H." theo quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận (nay là Công an tỉnh Khánh Hòa) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh "Cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H." (ở Khu K1, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - nay là tổ dân phố 15, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) do Đ.P.T.M.H. (34 tuổi) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tàng trữ 1.500 gói sản phẩm bột ngũ cốc Matcha lá sen và số lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ sản phẩm trên và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.
Căn cứ kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền, toàn bộ sản phẩm bột ngũ cốc Matcha lá sen nêu trên là hàng giả, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh "Cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H".
Vụ án tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
