Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả

Thứ năm, 21:09 27/11/2025 | Pháp luật
Qua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.

Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả - Ảnh 1.

Hình ảnh tại cơ sở vi phạm. Ảnh: CAKH.

Ngày 27/11, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh "Cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H." theo quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận (nay là Công an tỉnh Khánh Hòa) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh "Cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H." (ở Khu K1, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận - nay là tổ dân phố 15, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) do Đ.P.T.M.H. (34 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tàng trữ 1.500 gói sản phẩm bột ngũ cốc Matcha lá sen và số lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ sản phẩm trên và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Căn cứ kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền, toàn bộ sản phẩm bột ngũ cốc Matcha lá sen nêu trên là hàng giả, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh "Cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H".

Vụ án tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Duy Ngọc
Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật
Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật
Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật

