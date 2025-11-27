Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Thứ năm, 16:21 27/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lai Châu trong việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 64 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Trong thư, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết tin, ngay sau khi Lễ mở ký Công ước của Liên hợp Quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội, Công an tỉnh Lai Châu với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đã lập nên chiến công đặc biệt xuất sắc.

Cụ thể, Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng trong đường dây này đã thiết lập các địa điểm tại nước ngoài, lợi dụng không gian mạng để giả danh cán bộ Công an, Quân đội và các cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Quá trình điều tra chuyên án đã làm rõ: Các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8.000 người dân; tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 300 tỷ đồng; lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 64 đối tượng, bao gồm cả các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng.

Triệt phá lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận khen từ Thủ tướng - Ảnh 1.

Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá: "Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ, khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Lai Châu nói riêng. Chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chống tội phạm mạng của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ sự tôn nghiêm của cơ quan chức năng và tài sản của Nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các đồng chí. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an sớm có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong Thư khen về việc "đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân", Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân: Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài sản hoặc phục vụ điều tra. Tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi xưng danh là cán bộ công an, Quân đội có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng xuyên quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Bẫy lừa đảo tuyển dụng ngân hàng online khiến một phụ nữ ở Hà Nội mất 500 triệu đồng

Bẫy lừa đảo tuyển dụng ngân hàng online khiến một phụ nữ ở Hà Nội mất 500 triệu đồng

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng

Cùng chuyên mục

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông ở phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Chỉ trong chưa đầy một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ án.

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.

Xem nhiều

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật
Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật
Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật
Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top