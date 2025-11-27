Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Cụ thể, ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lai Châu trong việc triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 64 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Trong thư, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi biết tin, ngay sau khi Lễ mở ký Công ước của Liên hợp Quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội, Công an tỉnh Lai Châu với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đã lập nên chiến công đặc biệt xuất sắc.

Cụ thể, Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng trong đường dây này đã thiết lập các địa điểm tại nước ngoài, lợi dụng không gian mạng để giả danh cán bộ Công an, Quân đội và các cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Quá trình điều tra chuyên án đã làm rõ: Các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8.000 người dân; tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 300 tỷ đồng; lực lượng chức năng đã bắt, khởi tố 64 đối tượng, bao gồm cả các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng.

Một số đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá: "Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ, khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Lai Châu nói riêng. Chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chống tội phạm mạng của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ sự tôn nghiêm của cơ quan chức năng và tài sản của Nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các đồng chí. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an sớm có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong Thư khen về việc "đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân", Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân: Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài sản hoặc phục vụ điều tra. Tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi xưng danh là cán bộ công an, Quân đội có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng xuyên quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.