Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa

Theo thông tin từ UBND xã Nguyễn Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên), mới đây chính quyền địa phương tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Văn Nghĩa (tức Đại đức Thích Thanh Nghĩa, trú tại chùa Động Xá), về việc phát hiện một cá thể rùa đi lạc vào khuôn viên chùa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lương Bằng đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra, xác định loài và nguồn gốc để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 0,3-0,5 kg, sức khỏe yếu.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng kiểm lâm xác định đây là rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc nhóm IIB – Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể rùa nặng khoảng 0,3–0,5 kg, sức khỏe yếu và được xác định là động vật đi lạc, cần được cứu hộ khẩn cấp.

Căn cứ các quy định hiện hành, đại diện UBND xã Lương Bằng đã tiến hành bàn giao cá thể rùa cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cúc Phương để cứu hộ, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc phát hiện và kịp thời bàn giao cá thể rùa núi vàng góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn.