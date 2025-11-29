Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa

Thứ bảy, 16:58 29/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Lực lượng kiểm lâm xác định cá thể đi lạc vào khuôn viên chùa Động Xá là rùa núi vàng thuộc nhóm IIB – Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể rùa nặng khoảng 0,3-0,5 kg, sức khỏe yếu và cần được cứu hộ khẩn cấp.

Theo thông tin từ UBND xã Nguyễn Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên), mới đây chính quyền địa phương tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Văn Nghĩa (tức Đại đức Thích Thanh Nghĩa, trú tại chùa Động Xá), về việc phát hiện một cá thể rùa đi lạc vào khuôn viên chùa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lương Bằng đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra, xác định loài và nguồn gốc để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa- Ảnh 1.

Cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 0,3-0,5 kg, sức khỏe yếu.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng kiểm lâm xác định đây là rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc nhóm IIB – Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể rùa nặng khoảng 0,3–0,5 kg, sức khỏe yếu và được xác định là động vật đi lạc, cần được cứu hộ khẩn cấp.

Căn cứ các quy định hiện hành, đại diện UBND xã Lương Bằng đã tiến hành bàn giao cá thể rùa cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cúc Phương để cứu hộ, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc phát hiện và kịp thời bàn giao cá thể rùa núi vàng góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Nam du khách Nga bị sóng cuốn tử vong ở biển Mũi Né

Nam du khách Nga bị sóng cuốn tử vong ở biển Mũi Né

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Cùng chuyên mục

Thủ tướng trực tiếp thăm vùng lũ Đắk Lắk, chỉ đạo khẩn trương ổn định đời sống nhân dân

Thủ tướng trực tiếp thăm vùng lũ Đắk Lắk, chỉ đạo khẩn trương ổn định đời sống nhân dân

Xã hội - 20 phút trước

Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Cục CSGT nhận trách nhiệm về việc chậm cấp bằng lái PET

Cục CSGT nhận trách nhiệm về việc chậm cấp bằng lái PET

Xã hội - 22 phút trước

Cục CSGT cho biết việc cấp bằng lái xe bản vật lý đang bị chậm do thiếu phôi thẻ. Cục trưởng đã cam kết giải quyết dứt điểm trong Quý I năm 2026, đồng thời thúc đẩy cấp bằng lái điện tử.

Cung cấp nước sạch giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk phòng ngừa dịch bệnh

Cung cấp nước sạch giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk phòng ngừa dịch bệnh

Xã hội - 25 phút trước

Những bình nước sạch, các máy lọc nước công suất lớn trở thành những "món quà" quý giá của người dân TP Hồ Chí Minh gửi ra Đắk Lắk hỗ trợ bà con phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

Do ảnh hưởng của bão số 15 (Bão Koto), sóng cao, gió lớn, nhiều lồng bè tại Đặc khu Phú Quý bị hư hỏng, rách lồng nuôi khiến hàng ngàn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại hàng tỷ đồng.

Nam du khách Nga bị sóng cuốn tử vong ở biển Mũi Né

Nam du khách Nga bị sóng cuốn tử vong ở biển Mũi Né

Xã hội - 1 giờ trước

Trong lúc tắm biển, một nam du khách Nga bị sóng cuốn ra xa bờ. Dù được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Kè biển Mũi Né sạt lở nghiêm trọng, kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp

Xã hội - 1 giờ trước

Trước tình trạng sạt lở kè biển Mũi Né ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp vào khu dân cư, UBND phường đã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và và hỗ trợ kinh phí để khắc phục sạt lở.

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 20 đối tượng. Các "con bạc" chơi trực tiếp trên thuyền, thay đổi vị trí liên tục để tránh bị phát hiện.

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào tháng Âm lịch này ngay từ khi sinh ra đã sở hữu nội lực mạnh mẽ, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường hiếm thấy.

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Tát nữ nhân viên y tế, nam thanh niên lĩnh 7 tháng tù treo

Xã hội - 3 giờ trước

Cho rằng bố đau nặng nhưng phải chờ thủ tục quá lâu, Trần Tuấn Anh lớn tiếng, chửi bới rồi tát nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Trần Tuấn Anh 7 tháng tù treo.

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Hà Nội triệt xóa tụ điểm mại dâm ở An Khánh, bắt giữ 19 người

Xã hội - 3 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm tại địa bàn xã An Khánh (Hà Nội).

Xem nhiều

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật
Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống
Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Đời sống
Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top