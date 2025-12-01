Thanh Hóa: Phát hiện gần 600 vụ vi phạm hàng giả, thực phẩm

Lực lượng QLTT tuyên truyền ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Những tháng cuối năm là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng mạnh. Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường tuyên truyền pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2025, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã triển khai chiến dịch xử lý mạnh mẽ đối với các hành vi gian lận thương mại. 4 vụ việc điển hình đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 246 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu xoay quanh hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu. Trong đó, hộ kinh doanh Hoàng Văn Bạo và Cửa hàng Lê Thị Minh lần lượt bị phạt 50 triệu đồng và 77,5 triệu đồng do bày bán số lượng lớn hàng thể thao giả các thương hiệu nổi tiếng như YONEX, Nike và Adidas; Hoàng Linh Shop bị xử phạt tổng cộng 63,5 triệu đồng cho ba hành vi, bao gồm bán dép giả mạo GUCCI, HERMÈS, kinh doanh hàng nhập lậu (rong biển) và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tất cả hàng hóa vi phạm đều bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Theo thông tin từ Đội QLTT số 7, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 39 vụ vi phạm trên địa bàn. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến giả mạo nhãn hiệu và bảo quản hàng hóa không bảo đảm điều kiện.

Đội đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiêu dùng an toàn, đồng thời khuyến khích người dân mạnh dạn báo tin khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu giả mạo hoặc hoạt động buôn lậu để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh điện thoại, phụ kiện.

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, mới đây, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn phân biệt hàng thật – hàng giả đối với các nhóm sản phẩm của Unilever cho cán bộ lực lượng QLTT.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Unilever Global và Unilever Việt Nam đã chia sẻ những đặc điểm nhận diện sản phẩm chính hãng, dấu hiệu thường gặp của hàng giả, cũng như các thủ đoạn gian lận trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và hàng tiêu dùng nhanh.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, khẳng định: "Việc trang bị kiến thức nhận diện sản phẩm và củng cố kỹ năng chuyên môn cho lực lượng QLTT là yêu cầu rất cấp thiết hiện nay. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả ngày càng phức tạp, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp giữ vai trò then chốt. Chúng tôi cam kết tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh".

Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn những vi phạm tại các cơ sở kinh doanh.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 15/11, lực lượng QLTT Thanh Hóa đã phát hiện 591 vụ vi phạm, xử phạt hơn 5,7 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng không có hóa đơn, chứng từ, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa.

Chuẩn bị bước vào cao điểm mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán, lực lượng QLTT đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, hướng tới chiến lược kiểm soát đa tầng, đồng thời tăng cường truyền thông để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia giám sát thị trường, tập trung kiểm tra theo chuyên đề, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, tiếp tục khẳng định vai trò tuyến đầu trong việc giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", ông Toàn nhấn mạnh.