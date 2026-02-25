Xử phạt người phụ nữ đăng nội dung xúc phạm Ban Tổ chức giải bóng chuyền

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 25/2, Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị D.T.T. (trú tại xã Đức Thọ), chủ tài khoản Facebook “Janin Phan”, do có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm danh dự Ban Tổ chức giải bóng chuyền mừng Xuân 2026.

Lực lượng chức năng làm việc với chị T.

Theo cơ quan chức năng, trước đó chị T. đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng bài viết có nội dung bị xác định là xúc phạm uy tín, danh dự của Ban Tổ chức giải bóng chuyền do UBND xã Đức Thọ tổ chức. Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đơn vị tổ chức.

Qua công tác xác minh, Tổ An ninh Công an xã Đức Thọ xác định chị T. là chủ tài khoản nói trên và mời lên làm việc. Tại buổi làm việc, cơ quan công an xác định người này đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân trên không gian mạng.

Căn cứ các quy định hiện hành, Công an xã Đức Thọ đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin trên mạng xã hội; không phát tán nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.