Xử phạt người phụ nữ đăng nội dung xúc phạm Ban Tổ chức giải bóng chuyền
GĐXH - Sử dụng tài khoản cá nhân để đăng bài viết có nội dung bị xác định là xúc phạm uy tín, danh dự của Ban Tổ chức giải bóng chuyền do UBND xã tổ chức, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt.
Ngày 25/2, Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh ) cho biết, vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị D.T.T. (trú tại xã Đức Thọ), chủ tài khoản Facebook “Janin Phan”, do có hành vi đăng tải nội dung xúc phạm danh dự Ban Tổ chức giải bóng chuyền mừng Xuân 2026.
Theo cơ quan chức năng, trước đó chị T. đã sử dụng tài khoản cá nhân để đăng bài viết có nội dung bị xác định là xúc phạm uy tín, danh dự của Ban Tổ chức giải bóng chuyền do UBND xã Đức Thọ tổ chức. Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của đơn vị tổ chức.
Qua công tác xác minh, Tổ An ninh Công an xã Đức Thọ xác định chị T. là chủ tài khoản nói trên và mời lên làm việc. Tại buổi làm việc, cơ quan công an xác định người này đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân trên không gian mạng.
Căn cứ các quy định hiện hành, Công an xã Đức Thọ đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.
Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin trên mạng xã hội; không phát tán nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Hoàn trả 800.000 đồng cho nữ du khách Mỹ bị tài xế xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7kmPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận được trình báo về việc một nữ du khách quốc tịch Mỹ bị tài xế xe ôm thu giá "cắt cổ" cho cuốc xe 7km, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã nhanh chóng tìm ra đối tượng, buộc trả lại tiền và xin lỗi công khai.
Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/3/2026, xóa đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều điểm mới theo quy định Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
Bắt giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin hành hung tài xế xe khách ở Sơn LaPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Hành hung tài xế xe khách vì cho rằng phương tiện chắn trước cửa nhà, Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị Công an phường Mộc Châu bắt giữ để xử lý theo quy định.
Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ CủiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Tin Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, nhiều người dâng ngựa, thuyền giấy khi đến lễ, rồi hóa vàng để cầu may mắn, bình an và tài lộc tại ngôi Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).
Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sởPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng việc nạn nhân đăng tin tìm điện thoại đánh rơi, Nghĩa liên hệ nhận là người nhặt được và hẹn đến trụ sở Công an phường An Cựu (TP Huế). Tại đây, đối tượng giả danh cán bộ công an, yêu cầu chuyển tiền "giải quyết dân sự" để chiếm đoạt.
Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đánThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận tín hiệu tích cực của ngành du lịch Bắc Trung Bộ khi Nghệ An ước đón 367.000 lượt khách, còn Hà Tĩnh đón hơn 210.000 lượt khách, nhiều điểm tâm linh, sinh thái tiếp tục sôi động.
Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt NamThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.
Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeIDĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.
25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027Giáo dục - 8 giờ trước
25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồnThời sự
GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.