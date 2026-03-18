Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu trong lòng Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ tư, 10:58 18/03/2026 | Xã hội
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Du khách tìm đến suối Nước Moọc để được ngắm hoa Vô Ưu, nghe tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, đắm mình vào thiên nhiên, rời xa huyên náo phố thị.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 1.

Độ tháng 3, suối Nước Moọc nằm trong lòng Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng lại khoác lên mình màu áo sặc sỡ. Bạt ngàn những bông hoa Vàng Anh gom cái nắng đầu mùa thành những "đám lửa" nổi bật giữa bạt ngàn cây rừng cổ thụ.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 2.

Tên gọi suối Nước Moọc (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) bắt nguồn từ tiếng địa phương với từ "Moọc" có nghĩa là "mọc", chỉ dòng nước phun lên từ lòng đất. Suối bắt nguồn từ hệ thống nước ngầm trong lòng núi đá vôi phun trào tạo ra hồ nước tự nhiên rộng khoảng 90m2 rồi chảy về hạ nguồn. Nước suối mang màu xanh ngọc bích. Theo các nhà khoa học màu xanh ấy bắt nguồn từ khoáng chất trong lớp trầm tích đá vôi dưới lòng đất, tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa cuốn hút.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 3.

Hoa Vàng Anh còn được gọi với cái tên vô cùng độc đáo là “Vô Ưu”, nghĩa là không ưu tư, phiền muộn. Mỗi năm hoa nở từ khoảng tháng 3 kéo dài đến hết tháng 4.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 4.

Những chùm hoa rực rỡ buông rủ bên dòng suối tinh khôi, dệt nên một bức tranh vừa kiêu sa, vừa thơ mộng. Không gian ấy khẽ chạm vào cảm xúc, làm xao xuyến mọi tâm hồn yêu cái đẹp.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 5.

Hoa Vàng Anh bung nở, hương thơm thoang thoảng, dịu dàng níu bước chân người. Du khách tìm về đây để ngắm hoa, nghe tiếng chim ngân, tiếng suối róc rách, thả hồn vào thiên nhiên, tạm quên đi những ồn ào, xô bồ của phố thị.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 6.

Về với Suối Nước Moọc mùa hoa nở, du khách có thể thong dong trên chiếc kayak, lướt êm trên làn nước trong veo, đưa tay chạm vào những tán hoa Vô Ưu đang buông mình sát mặt suối, đẹp đến nao lòng…

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 7.

...Hoặc dạo bộ trên những cây cầu bắc qua dòng suối mát lạnh, hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng chim rừng líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 8.

Du khách check in trong khung cảnh thơ mộng.

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 9.
Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 10.

Cùng với vẻ đẹp của sắc hoa, du khách thích thú với các trò chơi hấp dẫn như chèo thuyền kayak, bơi lội, thả zipline…

Xốn xang mùa hoa Vô Ưu bên dòng suối mọc lên từ đất - Ảnh 11.

Sau hành trình vãn cảnh, những món ngon đậm đà hương vị địa phương như tiếp thêm năng lượng, để du khách tiếp tục dấn bước, khám phá trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top