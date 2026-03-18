Xốn xang mùa hoa Vô Ưu trong lòng Di sản thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

Tên gọi suối Nước Moọc (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) bắt nguồn từ tiếng địa phương với từ "Moọc" có nghĩa là "mọc", chỉ dòng nước phun lên từ lòng đất. Suối bắt nguồn từ hệ thống nước ngầm trong lòng núi đá vôi phun trào tạo ra hồ nước tự nhiên rộng khoảng 90m2 rồi chảy về hạ nguồn. Nước suối mang màu xanh ngọc bích. Theo các nhà khoa học màu xanh ấy bắt nguồn từ khoáng chất trong lớp trầm tích đá vôi dưới lòng đất, tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí, vừa cuốn hút.