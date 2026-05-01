Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026

Thứ sáu, 19:00 01/05/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Những món ăn đặc sản mang hương vị độc đáo, đậm đà dưới đây sẽ là điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Ninh Bình dịp lễ 30/4 – 1/5.

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026 - Ảnh 1.Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.

Món ăn đặc sản Ninh Bình không thể bỏ qua cho chuyến du lịch 2026

Thịt dê núi Ninh Bình

Thịt dê Ninh Bình nổi tiếng với độ săn chắc và hương vị thơm ngon đặc trưng, là nguyên liệu chính cho nhiều món ăn đặc sản Ninh Bình hấp dẫn như dê tái chanh, dê áp chảo, dê xào lăn, dê hấp, lẩu dê.

Dê tái chanh với thịt thái mỏng, trộn cùng chanh, sả, gừng, lá chanh và mè rang mang lại vị chua nhẹ, thơm nồng, kích thích vị giác.

Cơm cháy Ninh Bình

Cơm cháy vàng giòn, ăn kèm nước sốt thịt dê hoặc mỡ hành, ruốc, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Gỏi cá nhệch Kim Sơn

Món ăn độc đáo với vị bùi của gạo nếp rang, vị chua thanh của giấm và hương thơm của các loại rau gia vị.

Gỏi cá Kim Sơn là món đặc sản nhất định nên thử khi du lịch Ninh Bình

Miến lươn Ninh Bình

Lươn được chế biến kỹ, nước dùng thanh ngọt, đậm đà từ xương lươn. Sợi miến dai mềm kết hợp cùng lươn xào thơm lừng tạo nên món ăn hài hòa, dễ thưởng thức. Ăn kèm hoa chuối bào sợi, rau răm… càng tăng hương vị.

Miến lươn Ninh Bình có nước dùng ngọt, sợi bún dai mềm

Dún đá (rêu đá)

Dún đá là đặc sản độc đáo xuất hiện vào mùa hè, thường mọc trên các khe đá vùng núi đá vôi sau mưa. Loại thực phẩm này có màu xanh rêu, kết cấu trong suốt.

Sau khi làm sạch, dún đá được hấp hoặc luộc đến khi chuyển màu vàng là có thể dùng. Ngoài ra còn được chế biến thành các món như xào, nộm, salad hoặc nấu riêu cua.

Dún đá luộc chấm muối vừng là món đơn giản, dễ làm nhất. Ảnh: VNN

Ốc núi hấp sả

Ốc núi có vị giòn, ngọt và hương thơm đặc trưng do ăn các loại lá cây rừng.

Xôi trứng kiến

Xôi trứng kiến là một món ăn khá lạ lẫm với nhiều người nhưng nếu được thưởng thức một lần là nhớ. Món ăn độc đáo với vị béo ngậy từ trứng kiến non. Trứng kiến được thu hoạch theo mùa, kết hợp với xôi nếp, mỡ gà và hành phi tạo nên hương vị hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.

Xôi trứng kiến Ninh Bình

Một số món ăn sáng ngon – đặc sản Ninh Bình

Bún mọc Kim Sơn

Món bún nóng hổi, thanh nhẹ, phù hợp cho bữa sáng.

Bánh đa cá rô

Món ăn dân dã với hương vị đậm đà. Cá rô được làm sạch xương, rim kỹ, ăn cùng bánh đa trần, rau xanh, hành phi. Nước dùng thanh mát, dễ ăn.

Bún chả quạt Ninh Bình

Bún chả quạt Ninh Bình thịt nướng thơm lừng, ăn kèm bún và nước chấm đậm vị.

Đặc sản Ninh Bình mua về làm quà

Nem chua Yên Mạc

Nem được làm từ thịt heo lên men thủ công, cuốn lá chuối tươi, để chua nhẹ. Khi ăn, bóc lớp lá, trộn đều cùng với gói thính đi kèm và thưởng thức.

Đặc sản nem Ninh Bình nổi tiếng với hương vị chua cay, thơm ngon.

Mắm tép Gia Viễn:

Mắm tép Ninh Bình đậm đà, ăn cùng cơm nóng.

Dứa Đồng Giao

Đặc sản nổi tiếng với vị ngọt thanh, mọng nước, được nhiều du khách lựa chọn làm quà.

Dứa Đồng Giao - Ninh Bình nổi tiếng ngọt

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026 - Ảnh 15.Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngon

GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026 - Ảnh 16.“Thuốc bổ tự nhiên” cực sẵn ở Việt Nam, chế biến đủ món ngon bổ thận, giúp cơ thể nhẹ nhàng dịp nghỉ lễ cho người sau tuổi 40

GĐXH – Không phải thực phẩm đắt tiền, hoa chuối được xem như một “thuốc bổ tự nhiên” cho người sau tuổi 40. Biết cách chế biến, đây là món ăn vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ tiêu hóa, bổ máu, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn trong những ngày nghỉ lễ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Loại rau dại giúp thanh nhiệt ngày hè, đem trộn tỏi giòn ngọt đưa cơm vô cùng

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

Loại hải sản giá rẻ bèo, ngày hè càng nhiều, chế biến đủ món ngon mà không lo tăng cân, tốt cho xương và bổ máu

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm

Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm

Cùng chuyên mục

Ăn gì ở Nha Trang? 'Bản giao hưởng' hương vị miền biển

Ăn gì ở Nha Trang? 'Bản giao hưởng' hương vị miền biển

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Điểm hấp dẫn của Nha Trang không nằm ở sự cầu kỳ mà ở sự chân thực: từ món ăn giản dị đến cách người dân giữ gìn hương vị truyền thống. Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về biển, về con người miền Trung – mộc mạc nhưng sâu sắc.

Vũng Tàu – 'tọa độ vàng' sát Sài Gòn dịp nghỉ lễ: Ăn gì, mua gì làm quà để chuyến đi trọn vị biển?

Vũng Tàu – 'tọa độ vàng' sát Sài Gòn dịp nghỉ lễ: Ăn gì, mua gì làm quà để chuyến đi trọn vị biển?

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Điểm hấp dẫn của Vũng Tàu không nằm ở sự xa xôi mà ở cảm giác “đi là tới, ăn là mê”. Từ món bánh khọt giòn tan, nồi lẩu cá đuối nóng hổi đến ly cà phê nhìn ra biển. Tất cả tạo nên một hành trình ẩm thực vừa gần gũi vừa đáng nhớ.

Thực đơn món ăn ngon tốt cho sức khỏe người bị sỏi thận

Thực đơn món ăn ngon tốt cho sức khỏe người bị sỏi thận

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị bệnh sỏi thận. Do đó, việc xây dựng thực đơn cho người bị sỏi thận là điều vô cùng cần thiết.

Đừng đem sườn đi xào chua ngọt nữa, thử ngay cách luộc ủ muối này đảm bảo cả nhà vét sạch nồi

Đừng đem sườn đi xào chua ngọt nữa, thử ngay cách luộc ủ muối này đảm bảo cả nhà vét sạch nồi

Ăn - 12 giờ trước

Đổi vị cho bữa cơm gia đình với món sườn ủ muối thảo mộc thanh mát, đậm đà. Thịt sườn chắc ngọt, nước dùng đem nấu canh hay nấu bún đều ngon tuyệt vời. Cùng vào bếp ngay nhé!

Vì sao “ăn kiêng mãi vẫn béo”? Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ và cách giảm cân bền vững

Vì sao “ăn kiêng mãi vẫn béo”? Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ và cách giảm cân bền vững

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Việt Nam tăng nhanh, kéo theo nghịch lý: nhiều người ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vẫn không giảm cân. Tọa đàm “Tại sao chúng ta ăn quá nhiều” đã chỉ ra, vấn đề không nằm ở ý chí mà ở việc hiểu sai về cơ thể và dinh dưỡng.

6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu, thơm ngon và đậm đà hương vị, ăn kèm với cơm thì tuyệt vời

6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu, thơm ngon và đậm đà hương vị, ăn kèm với cơm thì tuyệt vời

Ăn - 1 ngày trước

Đây là 6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu. Cách chế biến đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng tuyệt vời.

8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơi

8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơi

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp Kỷ niệm 51 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 là lúc nhiều gia đình tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng cũng là “cơ hội vàng” để chị em trổ tài bếp núc.

Loạt món ngon “ăn là nhớ” khi tới Hà Nội dịp lễ 30/4 – 1/5: Từ tinh hoa phố cổ đến ẩm thực đường phố khiến du khách mê mẩn

Loạt món ngon “ăn là nhớ” khi tới Hà Nội dịp lễ 30/4 – 1/5: Từ tinh hoa phố cổ đến ẩm thực đường phố khiến du khách mê mẩn

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 là thời điểm lý tưởng để khám phá Hà Nội – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ với vô vàn món ngon trứ danh.

Nhóm những người không nên ăn bắp cải

Nhóm những người không nên ăn bắp cải

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Bắp cải mang lại nhiều lợi ích nhưng có nhóm người nên cân nhắc. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện những ai không nên ăn bắp cải.

Thịt vừa luộc xong không nên ăn luôn, sự thật về quá trình "nghỉ" để trọn vẹn lộc lá

Thịt vừa luộc xong không nên ăn luôn, sự thật về quá trình "nghỉ" để trọn vẹn lộc lá

Ăn - 1 ngày trước

Đây không chỉ là mẹo bếp núc mà còn là bài học về sự tích lũy và bảo toàn giá trị.

Xem nhiều

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niên

Ăn

GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.

Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026

Cách muối cà pháo trắng giòn, để cả tuần không nổi váng hè 2026

Ăn
Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5

Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5

Ăn
Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Ăn
Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top