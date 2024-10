Phát hiện người nước ngoài giấu 7kg kim loại nghi là vàng đưa vào Việt Nam

8 giờ trước

Ngày 17/10, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thúy Hà (SN 1972, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự.