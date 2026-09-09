Phát hiện thi thể nữ sinh lớp 9 dưới mương nước sau 1 ngày mất liên lạc

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Ngày 9/9, UBND xã Phú Hòa 1 (tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, thi thể một nữ sinh lớp 9 vừa được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn, sau một ngày mất liên lạc. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nữ sinh P.L.N. trước khi mất liên lạc. Ảnh: TN

Trước đó, sáng 7/9, em P.L.N. (14 tuổi, trú xã Phú Hòa 1) đi từ nhà tới trường. Đến chiều cùng ngày, gia đình không thấy em N. trở về.

Sau đó gia đình nhiều lần liên lạc với N. nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức tìm kiếm em.

Đến chiều 8/9, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nữ dưới mương nước ven Quốc lộ 25, đoạn qua xã Phú Hòa 1.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là em N., nữ sinh được gia đình trình báo mất tích trước đó.

Hiện thi thể nữ sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.