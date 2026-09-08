Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

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Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà - Ảnh 1.

Toàn cảnh chương trình sáng ngày 7/9

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Tuấn Anh - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bà Nguyễn Thị Biên - Trưởng Hội từ thiện Tâm An... cùng nhiều hội viên đã đồng hành với công tác thiện nguyện của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhiều năm qua.

Sáng ngày 7/9, hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt tại Hội từ thiện Tâm An để nhận quà. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết như dầu ăn, đường, nước tương, bánh trung thu…

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà - Ảnh 2.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người yếu thế

Theo bà Nguyễn Thị Biên - Trưởng Hội từ thiện Tâm An, chương trình không chỉ đơn thuần là hoạt động trợ giúp vật chất, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Những phần quà thiết thực được trao đi chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để những mảnh đời kém may mắn vượt qua nghịch cảnh, tự tin hòa nhập cộng đồng. Hoạt động này cũng thể hiện sự chung tay, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống an sinh xã hội.

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XV là một trong những người luôn nhiệt tình với công tác xã hội của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Là người đã đồng hành trên nhiều chuyến đi thiện nguyện của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XV chia sẻ: Đối với người khiếm thị, người khuyết tật và những hộ gia đình đang gồng gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình tặng quà là ngọn lửa thắp lên hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn, lan tỏa tinh thần về một cộng đồng đầy lòng nhân ái và trách nhiệm.

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà - Ảnh 4.

Chương trình nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn cả nước.

Chương trình nhân văn này được tổ chức thành công bởi Hội từ thiện Tâm An và Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiều năm qua, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã không ngừng in dấu chân thiện nguyện trên khắp mọi miền, tổ chức hàng loạt hoạt động thường niên mang tính bền vững nhằm nâng cao chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế. Những cống hiến bền bỉ đó không chỉ khẳng định uy tín của một tổ chức hết lòng vì cộng đồng, mà còn lan tỏa sâu sắc thông điệp về sự tử tế, biến những chương trình trao quà trở thành nhịp cầu kết nối, sưởi ấm hàng ngàn số phận kém may mắn trong xã hội.

Lê Hà

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