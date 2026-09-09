Phú Thọ: Xe đầu kéo lấn phần đường, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

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Nhật Tân
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GĐXH - Sau vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe khách 16 chỗ trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ tài xế xe đầu kéo để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 12h57 ngày 9/9, tại Km51+400 Quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô khách 16 chỗ, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nhẹ. 

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 28H-006.34, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 29R-533.88, do Nguyễn Hải Linh (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội. 

Khi đến Km51+400 Quốc lộ 6, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 29E-083.88, do Hoàng Văn Việt (SN 1980, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ - (ảnh CAPT).

Trên xe ô tô khách có 6 người. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương nhẹ. Xe ô tô khách bị hư hỏng phần bên trái. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT và Công an xã Lương Sơn triển khai công tác cứu chữa người bị thương, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phương tiện. 

Các đơn vị nghiệp vụ đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Theo nguyên nhân sơ bộ được cơ quan Công an xác định, Nguyễn Hải Linh điều khiển xe không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, dẫn đến xảy ra tai nạn. Vị trí xảy ra vụ việc được xác định không phải điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe ô tô 16 chỗ tử vong - (ảnh CAPT).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Hải Linh để điều tra theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan chức năng cũng tiếp tục xác minh việc chấp hành các quy định về nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện. 

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe đầu kéo, xe container, cần chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường; chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn, nhất là khi di chuyển qua các tuyến đường đèo dốc, khúc cua. 

Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích trước và trong khi lái xe. Các đơn vị kinh doanh vận tải cần tăng cường quản lý lái xe, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi lưu thông, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

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