Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú và năng lực nhà thầu

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18/7/2026 của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tiến hành rà soát kỹ lưỡng điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận cũng như khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp cho từng cấp học.

Suất cơm bán trú tại trường tiểu học Trung Giã B khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Đặc biệt, đối với các cơ sở giáo dục sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm từ bên ngoài, nhà trường bắt buộc phải thẩm định lại năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường phục vụ, khoảng cách vận chuyển, phương tiện và khả năng giao hàng đúng giờ. Các đơn vị cung cấp phải có phương án dự phòng chi tiết khi xảy ra sự cố về thiết bị, nguồn điện, giao thông hoặc nhân lực.

Sở nhấn mạnh việc tổ chức bán trú phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của học sinh và phụ huynh; tuyệt đối không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và phương án xử lý sự cố.

Gắn trực tiếp trách nhiệm người đứng đầu và ứng dụng triệt để "HanoiCheck"

Theo chỉ đạo mới, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tổ chức, quản lý, kiểm tra và giám sát bữa ăn bán trú tại đơn vị mình. Nhà trường phải bố trí nhân sự trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận thực phẩm.

Các trường phải thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm tra nguồn gốc, định lượng, chất lượng cảm quan, hạn sử dụng, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Tuyệt đối không tiếp nhận nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường; không vì áp lực tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu an toàn thực phẩm. Thực đơn phải bảo đảm đủ lượng, cân đối dinh dưỡng theo độ tuổi và có sự đa dạng theo mùa.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tổ chức, quản lý, kiểm tra và giám sát bữa ăn bán trú tại đơn vị.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục bắt buộc phải khai thác và sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của Thành phố (HanoiCheck). Mọi thông tin về hồ sơ nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm, thực đơn, định lượng, thông tin giao nhận và kết quả kiểm tra đều phải được cập nhật công khai, chính xác.

Kiên quyết thay thế, chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp vi phạm

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường thường xuyên đánh giá hiệu quả cung cấp thực tế của đối tác dựa trên hợp đồng đã ký kết, đặc biệt lưu ý về chất lượng, định lượng, thực đơn và thời gian giao nhận.

Đối với các lỗi có thể khắc phục: Yêu cầu đơn vị cung cấp chỉnh đứt ngay, không để lặp lại.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng: Cơ sở giáo dục căn cứ vào điều khoản hợp đồng, tính chất và mức độ vi phạm để tiến hành tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng, đồng thời chủ động phương án dự phòng để bảo đảm quyền lợi tuyệt đối cho học sinh, không để gián đoạn sinh hoạt của các em.

Nhiều phụ huynh phản ánh học sinh trường tiểu học Kim Bài phải chờ cơm bán trú đến gần 13h. Ảnh cắt từ video

Nhằm tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin, các nhà trường có trách nhiệm công khai đầy đủ thực đơn, mức tiền ăn, định lượng và đơn vị cung cấp. Phụ huynh học sinh sẽ được tạo điều kiện tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn phù hợp với thực tế của trường.

Bên cạnh đó, các trường phải thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi nhanh chóng ý kiến của cha mẹ học sinh. Khi phát sinh vấn đề, nhà trường phải chủ động cung cấp thông tin minh bạch, khách quan và xử lý dứt điểm tại chỗ, tránh để tình trạng thông tin thiếu chính xác gây hoang mang dư luận.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu UBND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường học và đơn vị cung cấp suất ăn lớn trên địa bàn. Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện nghi vấn về an toàn thực phẩm, các đơn vị phải lập tức đình chỉ sử dụng, bảo quản mẫu vật, niêm phong hồ sơ và báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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