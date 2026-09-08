Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau những ngày nắng nóng?

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc, thời tiết có sự thay đổi?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, một khối không khí lạnh đang di chuyển từ Trung Quốc xuống phía Nam và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong khoảng ngày 9 - 11/9.

Tuy nhiên, cường độ của đợt không khí lạnh này không quá mạnh. Dưới tác động của không khí lạnh, từ đêm 9 đến ngày 10/9, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào, một số nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sau đó, mưa giảm nhanh.

Từ ngày 10 đến 12/9, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc phổ biến từ 28-32 độ C. Đêm và sáng trời chuyển se lạnh khi mức nhiệt thấp nhất 21-24 độ C; riêng khu vực trung du và vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Thời tiết Hà Nội từ 10/9, mưa dông kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm xuống còn 31-32 độ. Về đêm và sáng sớm nhiệt độ chỉ còn 24-25 độ.

Cũng theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, ngoài không khí lạnh, từ ngày 9/9, trên Biển Đông có thể hình thành một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng ngày 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 70-80%.

Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong trường hợp xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão, kết hợp với không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, các tỉnh Trung Bộ có nguy cơ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài trong khoảng ngày 10-17/9.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc dịu mát dần. Ảnh: T.H

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, trước khi đón không khí lạnh, thời tiết hôm nay tại Hà Nội và miền Bắc vẫn duy trì nắng nhiều, sẽ nóng về trưa và chiều. Mức nhiệt cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ.

Tại khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến phía Đông của tỉnh Gia Lai về chiều tối và đêm tiếp tục có mưa dông rải rác. Từ sáng đến chiều khu vực này và các nơi khác của Trung Bộ thời tiết chủ đạo có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ. Riêng Tuy Hòa nắng nóng 35 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ trời nhiều mây, mưa rào ngắt quãng, bầu không khí khá mát mẻ với mức nhiệt tại các phường không nơi nào vượt quá 30 độ.

Khu vực Nam Bộ thời tiết khá nóng vào trưa nay. Trời có nắng với nền nhiệt phổ biến từ 32-34 độ. Về chiều có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 8/9 đến ngày 9/9:

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ khoảng chiều 9/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 9/9 đến ngày 17/9:

- Bắc Bộ: Từ đêm 9-10/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

- Khu vực Trung Bộ: Từ khoảng ngày 10/9 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm); riêng thời kỳ từ khoảng ngày 10-12/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chỉ còn 4 ngày nữa, không khí lạnh đầu mùa tràn về? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 31/8-1/9 khu vực Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh đầu mùa. Thời tiết có mưa sau chuyển nắng hanh.