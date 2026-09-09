Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

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Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nén rãnh áp thấp nên nhiều khu vực ở miền Bắc đã xuất hiện mưa dông rải rác ngay từ trưa nay (9/9). Một số nơi xuất hiện mưa to như Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ.

Thủ đô Hà Nội từ trưa 9/9 có mưa rải rác. Từ chiều 9/9, mưa xuất hiện trên diện rộng hơn với cường độ lớn. Một số khu vực thuộc quận Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai cũ xuất hiện mưa cường độ lớn kèm lốc sét, gió giật.

Nguyên nhân của tình trạng lốc sét, gió giật mạnh là do không khí lạnh xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng, nền nhiệt miền Bắc duy trì ở mức khá cao. Sự va chạm giữa các khối khí nóng - lạnh gây ra các hình thái thời tiết cực đoan.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ gần sáng và sáng 10/9, không khí lạnh này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Hà Nội mưa như trút trong chiều 9/9.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 9/9 đến đêm 10/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 10/9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 9/9 đến đêm 10/9 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 10/9 trời mát với nhiệt độ 23-29 độ.

Trên biển, từ ngày 10/9, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm 10/9, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 (tương đương sức gió của áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của miền Trung, từ ngày 10/9 đến ngày 11/9, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Sau đó đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão có thể hình thành trên Biển Đông trong vài ngày tới.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên hai ngày 10-11/9 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Nguyễn Hoài
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