Trả lại 150 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm
GĐXH - Nhận được 150 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Nguyễn Thị Thu Hằng nhanh chóng trình báo công an để nhờ tìm người trả lại.
Chiều 26/9, Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh và trao trả 150 triệu đồng cho bà Hoàng Thị Ngọc Ánh (SN 1975, trú tại xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
Trước đó, chiều 25/9, tài khoản ngân hàng của chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1993, ở xã Đức Thọ) nhận được 150 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Phát hiện sự việc, chị Hằng đến công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại số tiền cho người gửi nhầm.
Qua điều tra, công an xác định người gửi nhầm là bà Ánh nên tiến hành liên hệ, phối hợp giữa Công an xã Đức Thọ và Công an xã Bảo Lộc để làm thủ tục trả lại số tiền trên. Việc trao trả diễn ra trong chiều cùng ngày.
