"Phi công” 16 tuổi đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ

Theo điều tra, Tiến quen biết chị N.T.T (SN 1997, ngụ phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) trên mạng xã hội. Lúc 21h ngày 6/1, cả 2 đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Dương Minh Quan (phường 3, TP Sóc Trăng) để nghỉ.

Đối tượng Tiến tại cơ quan Công an.

Hung khí gây án.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tiến lấy dao đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Lúc này, ông P.V.H là chủ nhà nghỉ nghe tiếng xô xát, la hét trong phòng nghỉ nên vào can ngăn thì bị Tiến dùng dao đâm trọng thương. Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an TP Sóc Trăng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện và xác minh, truy tìm hung thủ gây án. Sau 1 giờ truy tìm, CS113 Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện Tiến đang trên đường bỏ trốn nên vây bắt, giao cho Công an TP Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan Công an, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi của mình...