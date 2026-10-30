Phi Thanh Vân hạnh phúc được bạn trai U60 sửa nhà, đồng hành trong mọi việc

Phi Thanh Vân chia sẻ về bạn trai doanh nhân, hé lộ chuyện con chung con riêng GĐXH - Phi Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi bên bạn trai doanh nhân Trần Chí Phú. Cô tiết lộ về mối quan hệ của bạn trai với con riêng và những dự định tương lai.

Phi Thanh Vân trên trang cá nhân đã viết, thành công của một người phụ nữ không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn có sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành của người đàn ông trong cuộc đời. Theo cô, trong một mối quan hệ bền vững, điều quan trọng không phải là ai đứng phía sau ai, mà là cả hai có thể ở bên cạnh nhau, tôn trọng con đường riêng và cùng giúp nhau trưởng thành.

Nữ diễn viên cho biết cô may mắn khi có bạn trai là người yêu thương, quan tâm và ủng hộ những công việc mình theo đuổi. Dù bạn đời từng mong muốn cô dành nhiều thời gian hơn để cùng quản lý nhà máy, phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đá, anh vẫn lắng nghe nguyện vọng được tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật và các dự án cộng đồng của cô.

Phi Thanh Vân chia sẻ bạn trai luôn chủ động trong mọi việc giúp cô.

Với Phi Thanh Vân, từ diễn xuất, sản xuất phim đến tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, hoạt động văn hóa, truyền thông và những chương trình hướng đến cộng đồng, mỗi công việc đều là một phần quan trọng trong hành trình cô đã lựa chọn. Bởi vậy, nữ diễn viên mong muốn vừa vun vén cho gia đình, vừa có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô tin rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt cả hai vai trò nếu biết sắp xếp thời gian, lắng nghe và tìm cách dung hòa những trách nhiệm của mình. Tình yêu, theo cô, không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ con đường riêng, mà là tìm được cách để hai người cùng song hành.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên cho biết cô đã chủ động nhờ bạn trai hỗ trợ hoàn thiện ngôi nhà theo mong muốn của mình. Anh không chỉ sắp xếp nhân sự, lên phương án thi công, lựa chọn vật liệu mà còn trực tiếp hỗ trợ giám sát để từng hạng mục được thực hiện chỉn chu. Có những giai đoạn, anh chủ động giải quyết công việc từ xa để tập trung hỗ trợ đội ngũ thi công.

Điều khiến Phi Thanh Vân trân trọng không đơn thuần là kết quả sau khi sửa sang nhà cửa, mà còn là sự chủ động, trách nhiệm và tâm huyết của bạn trai đối với những điều cô mong muốn. Với cô, tình yêu đôi khi không cần thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ, mà được chứng minh qua những hành động thiết thực, nhất là khi một người sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm để người còn lại vơi bớt áp lực trong cuộc sống.

Phi Thanh Vân cũng cho rằng lòng biết ơn cần được bày tỏ thay vì chỉ giữ trong lòng. Khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ người mình yêu thương, cô luôn muốn nói lời cảm ơn để đối phương hiểu rằng những nỗ lực của họ được nhìn nhận và trân trọng.

Phi Thanh Vân bày tỏ lòng biết ơn với bạn trai U60.

Theo nữ diễn viên, tình yêu là nền tảng nhưng chưa đủ để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Hai người còn cần sự chân thành, lòng tin, khả năng lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của nhau. Khi có bất đồng, thay vì cố gắng phân định thắng thua, cả hai nên bình tĩnh trao đổi để tìm tiếng nói chung. Khi một người mệt mỏi, người còn lại cần biết sẻ chia; khi đối phương có ước mơ, sự khích lệ sẽ có ý nghĩa hơn việc đặt ra những giới hạn.

Cô cũng nhấn mạnh rằng dù bận rộn đến đâu, các cặp đôi vẫn cần dành thời gian chất lượng cho nhau, tránh để những trách nhiệm thường ngày khiến tình cảm dần trở nên xa cách. Một mối quan hệ đẹp không nhất thiết phải không có khác biệt, mà quan trọng là sau những bất đồng, cả hai vẫn sẵn lòng đối thoại, thấu hiểu và cùng tìm cách giải quyết.

Thời gian tới, Phi Thanh Vân dự định chia sẻ nhiều hơn về các hoạt động thiện nguyện, chương trình cộng đồng, những khoảnh khắc gia đình và niềm vui giản dị trong cuộc sống. Cô cho biết, sau ánh đèn sân khấu, những sự kiện và lịch trình bận rộn, bản thân cũng là một người phụ nữ mong muốn có mái ấm bình yên, có người để sẻ chia và những phút giây được sống thật với cảm xúc của mình.

Bạn trai U60 của Phi Thanh Vân đồng hành cùng cô trong mọi công việc.

Với Phi Thanh Vân, hạnh phúc không nhất thiết phải bắt nguồn từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một cái ôm, lời hỏi han đúng lúc, một hành động giúp đỡ thiết thực hay sự hiện diện của người luôn sẵn lòng lắng nghe.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn mỗi người đều tìm được một người để yêu thương, sẻ chia và cùng đi qua những ngày vui cũng như lúc khó khăn. Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất trong một mối quan hệ không phải là ai hy sinh nhiều hơn, mà là cả hai đều cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và trân trọng.

Phi Thanh Vân (sinh năm 1982 tại Hà Nội) khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ năm 17 tuổi, sau đó chuyển sang diễn xuất và được khán giả biết đến qua phim Cô gái xấu xí. Bên cạnh nghệ thuật, cô còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất phim, tổ chức các cuộc thi sắc đẹp và tham gia công tác văn hóa, truyền thông, các hoạt động cộng đồng.