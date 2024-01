Phim bị 'tuýt còi' vì ngập cảnh nóng, Lê Hoàng khẳng định một câu đanh thép

Sau 7 năm vắng bóng điện ảnh, mới đây đạo diễn Lê Hoàng có màn tái xuất gây chú ý với bộ phim Tết đề tài ngoại tình mang tên "Trà".

Phim Trà xoay quanh cuộc đời một cô sinh viên trường múa do Đoàn Trinh đảm nhận - một "viên ngọc thô" chưa từng đóng phim. Lúc khốn đốn do gặp tai nạn được một bác sĩ quen (Trương Minh Quốc Thái đóng) cứu giúp. Sau khi phát sinh quan hệ thể xác, bỗng một ngày, vị bác sĩ phát hiện người tình có mặt trong nhà mình với tư cách người giúp việc do vợ (Việt Hương) tuyển dụng.

Theo trailer do nhà sản xuất công bố, Việt Hương xuất hiện với hình ảnh người phụ nữ mất bình tĩnh, trở nên ghê gớm vì chồng ngoại tình. Diễn viên chính Đoàn Trinh và Trương Minh Quốc Thái có những cảnh nóng táo bạo với chuyện tình chú cháu.

Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định bản gốc của Trà có những cảnh nóng khiến người xem phải tái mặt. Trong buổi chiếu thử cho công ty phát hành phim, người xem "chết lặng", im phắc, bỏ về và không đưa ra phản hồi.

"Thậm chí có người khuyên tôi đừng hy vọng gì ở phim này. Khi Trà được duyệt, nhiều người thậm chí không tin. Trước đó, nhà phát hành nọ cũng không nhận phim tôi vì 'sốc' sau khi xem bản gốc", Lê Hoàng nói.

Đạo diễn "Gái nhảy" nói quá trình kiểm duyệt của Trà rất khó khăn. "Phim của tôi trải qua ba lần kiểm duyệt, có những cảnh cắt 3 phút còn 1 phút, đến 70%. Một phút cảnh nóng rất dài, không như một phút của những cảnh bình thường", nam đạo diễn nói.

Lê Hoàng tự nhận phim chiếu Tết của mình nhạy cảm. Cục Điện ảnh cắt rất nhiều nhưng đều hợp lý. "Như tôi nói, nhiều người thấy kinh hoàng khi xem phim của tôi. Tôi tuân thủ luật pháp, cắt từng giây theo yêu cầu của hội đồng kiểm duyệt. Cục Điện ảnh phải cân nhắc, nhìn về giá trị cộng đồng. Đôi khi người nghệ sĩ chỉ để ý tác phẩm của mình.

Là người làm nghệ thuật, tôi phải làm đúng mong muốn của mình nhưng cũng tôn trọng pháp luật và công việc của hội đồng duyệt phim. Vì vậy, tôi vui vẻ chấp hành, không bình luận hay tiếc nuối gì những cảnh nhạy cảm bị cắt", đạo diễn giải thích.

Lý giải về cảnh nóng mạnh bạo khiến người xem tái mặt và sốc toàn tập, đạo diễn Lê Hoàng nói cảnh 18+ là cần thiết để đẩy tình tiết, cao trào của phim Trà. "Trà là phim ngoại tình. Nữ chính là cô bé cần tiền và người đàn ông giàu có để bao bọc. Nam chính là người đàn ông trung niên, khi gặp cô gái trẻ, xuất phát đầu tiên phải là tình dục. Không có chuyện ngoại tình vì hai người đồng cảm về tâm hồn. Tôi không bao giờ lãng mạn hóa vấn đề", đạo diễn Lê Hoàng nói.

Đạo diễn cho biết anh đưa cảnh nóng vào Trà để lột tả trần trụi chuyện ngoại tình của nhân vật chính. Khán giả hiểu dưới góc độ Lê Hoàng gây sốc, nhưng anh cho rằng đó là dụng ý nghệ thuật. "Tôi nói thật khán giả chưa gì đã nhảy cẫng, chụp mũ cảnh nóng trong phim của tôi, chúng ta sẽ không lớn được", Lê Hoàng nói.

Lê Hoàng nói thêm, khán giả không nên định kiến về cảnh nóng. Cảnh này quay như thế nào tùy thuộc vào nội dung phim. "Có những tình huống phim bắt buộc phải quay rất thật. Bạn hãy xem Trò chơi nước mắt (The crying game, 1992) hay Sắc, Giới (2007), diễn viên đóng cảnh nóng được đánh giá cao hay bị coi thường? Bỏ định kiến 'cảnh nóng phải mờ ảo mới nghệ thuật' đi! Cứ nghe đến cảnh nóng đã nhảy dựng lên, chụp mũ, chúng ta không 'lớn' được", đạo diễn cho hay.

Khi được đặt câu hỏi đề tài ngoại tình không mới, thậm chí lỗi thời, đạo diễn Lê Hoàng nói phim chiếu Tết của anh tuy có nội dung về người thứ ba nhưng kịch bản hoàn toàn không dễ đoán. "Đúng là chủ đề người thứ ba nhiều lắm. Nhưng khán giả phải biết tôi viết kịch bản không bao giờ dễ đoán, từ sân khấu đến điện ảnh. Nếu ai đoán được tôi chết cho rồi", anh khẳng định.

Đạo diễn Lê hoàng cho biết đa số phim Việt có kịch bản dễ đoán, khán giả gần như biết kết cục sau khi xem 15 phút.