Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phim "Chốt đơn" doanh thu ế ẩm

Thứ ba, 08:22 12/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - “Chốt đơn” dù được đầu tư lớn và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, vẫn rơi vào cảnh bị khán giả thờ ơ sau loạt ồn ào liên quan đến nữ chính.

Chốt đơn tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt, khi lần đầu tiên vai nữ chính được thay thế bởi AI. 

Thế nhưng, không ngoài dự đoán, Chốt đơn vẫn bị khán giả ngó lơ ngay từ những ngày mở màn. Cuối tuần qua, bộ phim của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito chỉ kịp dắt túi hơn 2 tỷ đồng, với khoảng 24.000 đầu vé bán ra trên 1.700 suất chiếu. Cộng cả suất chiếu đặc biệt và các vé đặt trước, tính đến tối 10/8, tổng doanh thu Chốt đơn mới ở mức 2,6 tỷ đồng. Đây là thành tích mở màn cực kỳ "khiêm tốn" với một dự án điện ảnh được đầu tư lớn, lại quy tụ dàn cast nổi tiếng.

Phim "Chốt đơn" doanh thu ế ẩm- Ảnh 1.

Tạo hình gương mặt nhân vật Hoàng Linh do AI thực hiện, thay thế hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên.

Cạnh tranh với Zombie cưng của ba (gần chín tỷ đồng) - phim hài Hàn Quốc phát hành cùng thời điểm, phim chỉ có hơn 1.700 suất chiếu trên toàn quốc. Doanh thu mở màn của Chốt đơn ở mức thấp so với mặt bằng chung phim Việt gần đây.

Tác phẩm đứng thứ tư trong bảng xếp hạng cuối tuần (8-10/8), theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Chốt đơn xếp sau Mang mẹ đi bỏ (hơn 27 tỷ đồng), hoạt hình Conan (chín tỷ đồng), dù các phim này ra rạp gần nửa tháng.

Với tốc độ thu tiền nhỏ giọt và tỷ lệ lấp đầy suất chiếu rất thấp như hiện tại, Chốt đơn gần như phải chật vật để chạm tay mốc doanh thu 5 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc đây có thể trở thành dự án điện ảnh thua lỗ bậc nhất phòng vé nội địa 2025. Để tránh viễn cảnh này xảy ra, những ngày qua, ê-kíp Chốt đơn nỗ lực quảng bá, cinetour nhằm kéo chân khán giả ra rạp.

Phim "Chốt đơn" doanh thu ế ẩm- Ảnh 2.

Đoàn phim đi cinetour với hy vọng kéo chân khán giả.

Chốt đơn gây xôn xao khi thông báo thay nữ chính là Hoa hậu Thùy Tiên bằng một diễn viên tạo từ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là lần đầu tiên diễn viên AI xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đánh giá hình ảnh AI trong phim thiếu tự nhiên, gượng ép, thô cứng. Nhiều người cho rằng dù đã thay thế nhân vật bằng công nghệ AI, gương mặt, giọng nói vẫn có nhiều nét giống Thùy Tiên.

Đại diện ê-kíp không tiết lộ cụ thể kinh phí làm phim, song cho biết con số ở mức cao, một phần vì phải xử lý lại bằng AI. Họ được một đơn vị trong nước hỗ trợ làm hình ảnh, dù vậy, phần chi phí đội lên khiến họ gặp khó khăn, khâu truyền thông, quảng bá phim bị ảnh hưởng.

Vào tháng 12/2024, Hoa hậu Thùy Tiên được giới thiệu là nữ chính trong phim Chốt đơn. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng liên quan vụ án Kẹo rau củ Kera khiến bộ phim vào tình thế khó khăn.

Phim "Chốt đơn" doanh thu ế ẩm- Ảnh 3.

Tạo hình nữ chính gây nhiều tranh cãi

Phim kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người tưởng chừng không hề liên quan đến nhau là Hoàng Linh (diễn viên AI) - giám đốc một công ty livestream và cũng là "chiến thần" livestream bán hàng, và ông An (Quyền Linh) - một tài xế xe ôm công nghệ. Trong thời đại công nghệ, khi người ta tập trung nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn nhìn nhau, đánh giá nhau bằng lượt view và số lượng "mắt xem", sự va chạm của đại diện hai thế hệ Hoàng Linh - ông An đã nhắc nhở về kết nối thật giữa người và người, là tình thân, tình bạn và sự tử tế chân thành.

Họ gặp nhau khi ông An tình cờ tham gia một buổi bán hàng do công ty Hoàng Linh tổ chức. Nhờ thu hút người xem, đẩy doanh số lên cao, ông được tuyển vào làm. Quyền Linh, Hồng Đào được đánh giá diễn xuất tròn trịa khi khắc họa tâm tư cô đơn tuổi xế chiều của hai người hàng xóm "tối lửa tắt đèn".

Giữa những mơ hồ, thay đổi, áp lực của xã hội, Hoàng Linh và ông An dần cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau, khởi tạo nên những nhiệt huyết mới để mang đến những phiên chốt đơn thắng đậm.

Phim "Chốt đơn" doanh thu ế ẩm- Ảnh 4.

Hồng Đào, Quyền Linh gây xúc động với lối diễn tinh tế.

Hôm công chiếu phim cho báo chí vào ngày 4/8, đạo diễn Nam Cito thừa nhận đoàn phim từng bị khủng hoảng, mất tinh thần khi biến cố xảy ra bất ngờ, gọi đây là "dự án khổ nhất" trong sự nghiệp của phía ê-kíp.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đánh giá đây là "bước đi táo bạo" và ủng hộ các thử nghiệm công nghệ miễn là tuân thủ pháp luật. Trước khi phim ra mắt, Cục đã tham vấn chuyên gia để đảm bảo không vi phạm quyền nhân thân.

Ngoài yếu tố kỹ xảo gây tranh cãi, Chốt đơn còn bị chê kịch bản thiếu kịch tính, tình tiết dàn trải, nhân vật chính chưa đủ chiều sâu. Dù vậy, vẫn có ý kiến cảm thông, coi việc dùng AI là nỗ lực "cứu" bộ phim khỏi bị hủy bỏ. Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định không nhà sản xuất nào muốn thay diễn viên thật nếu không gặp sự cố bất khả kháng, và kêu gọi công chúng bao dung hơn.

Cuối tuần này phòng vé sẽ đón hai bộ phim mới là Freakier Friday (Ngày thứ sáu siêu kỳ quái) của Lindsay Lohan và bom tấn anime Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (Demon Slayer) hứa hẹn sẽ gây sốt trong cộng đồng fan Việt.

An Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025

Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái sau 8 năm hẹn hò và sống chung

Cristiano Ronaldo cầu hôn bạn gái sau 8 năm hẹn hò và sống chung

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cristiano Ronaldo vừa chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez, khép lại 8 năm tình yêu bằng nhẫn kim cương ước tính trị giá 5 triệu USD.

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồng

'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 1 "Gió ngang khoảng trời xanh", thấy nữ nhân viên có sự quan tâm trên mức bình thường với chồng, Mỹ Anh nhanh chóng ra tay "xử lý".

Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên tiếng về thông tin bị cưỡng chế thuế

Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên tiếng về thông tin bị cưỡng chế thuế

Giải trí - 2 giờ trước

Công ty của ca sĩ ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không vi phạm nghĩa vụ thuế như thông tin đang lan truyền.

Ngọc nữ màn ảnh Việt từng gây sốt trong 'Cánh đồng bất tận' mắc ung thư, giờ cuộc sống thay đổi ra sao?

Ngọc nữ màn ảnh Việt từng gây sốt trong 'Cánh đồng bất tận' mắc ung thư, giờ cuộc sống thay đổi ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng với khán giả qua vai Nương trong phim 'Cánh đồng bất tận'. Sau thành công của phim này, cô vụt sáng thành ngôi sao nhưng biến cố lại ập đến khi cô mắc ung thư cổ tử cung.

5 thí sinh sở hữu ảnh profile đẹp nhất tại Miss Grand VietNam

5 thí sinh sở hữu ảnh profile đẹp nhất tại Miss Grand VietNam

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Trước thềm vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2025, phần thi phụ Best Profile Picture đã điểm mặt 5 thí sinh nhận được lượng tương tác cao nhất.

Trấn Thành đã bắt đầu làm phim Tết 2026

Trấn Thành đã bắt đầu làm phim Tết 2026

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành không chỉ là MC, anh còn là đạo diễn của nhiều phim Tết ăn khách. Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục khai máy, quay phim phục vụ mùa Tết 2026.

'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Với giọng ca trời phú và kỹ thuật điêu luyện, thiếu nữ Đà Lạt nhanh chóng nổi tiếng, thành công vang dội với dòng nhạc bolero, cát-sê 5 cây vàng một đêm hát.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến đấu trường quốc tế tại Miss World 2026

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến đấu trường quốc tế tại Miss World 2026

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ viết tiếp chuỗi thành tích trên bản đồ quốc tế.

Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Dự kiến sáng sớm 16/8, hàng trăm ngàn người khắp cả nước sẽ mặc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, hát quốc ca và đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".

Xem nhiều

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'

Giải trí

GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

Giải trí
Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia

Khoảnh khắc NSND Thu Huyền nắm tay Thanh Duy nhảy trên sân khấu Concert quốc gia

Giải trí
Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Ấn tượng nhan sắc nữ công an nhập vai "girl phố" tại Hồ Gươm

Giải trí
Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Tùng Dương gây sốt với 'Câu chuyện hoà bình' ở Concert quốc gia

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top