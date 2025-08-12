Phim "Chốt đơn" doanh thu ế ẩm

Chốt đơn tạo ra tiền lệ chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt, khi lần đầu tiên vai nữ chính được thay thế bởi AI.

Thế nhưng, không ngoài dự đoán, Chốt đơn vẫn bị khán giả ngó lơ ngay từ những ngày mở màn. Cuối tuần qua, bộ phim của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito chỉ kịp dắt túi hơn 2 tỷ đồng, với khoảng 24.000 đầu vé bán ra trên 1.700 suất chiếu. Cộng cả suất chiếu đặc biệt và các vé đặt trước, tính đến tối 10/8, tổng doanh thu Chốt đơn mới ở mức 2,6 tỷ đồng. Đây là thành tích mở màn cực kỳ "khiêm tốn" với một dự án điện ảnh được đầu tư lớn, lại quy tụ dàn cast nổi tiếng.

Tạo hình gương mặt nhân vật Hoàng Linh do AI thực hiện, thay thế hình ảnh của hoa hậu Thùy Tiên.

Cạnh tranh với Zombie cưng của ba (gần chín tỷ đồng) - phim hài Hàn Quốc phát hành cùng thời điểm, phim chỉ có hơn 1.700 suất chiếu trên toàn quốc. Doanh thu mở màn của Chốt đơn ở mức thấp so với mặt bằng chung phim Việt gần đây.

Tác phẩm đứng thứ tư trong bảng xếp hạng cuối tuần (8-10/8), theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Chốt đơn xếp sau Mang mẹ đi bỏ (hơn 27 tỷ đồng), hoạt hình Conan (chín tỷ đồng), dù các phim này ra rạp gần nửa tháng.

Với tốc độ thu tiền nhỏ giọt và tỷ lệ lấp đầy suất chiếu rất thấp như hiện tại, Chốt đơn gần như phải chật vật để chạm tay mốc doanh thu 5 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc đây có thể trở thành dự án điện ảnh thua lỗ bậc nhất phòng vé nội địa 2025. Để tránh viễn cảnh này xảy ra, những ngày qua, ê-kíp Chốt đơn nỗ lực quảng bá, cinetour nhằm kéo chân khán giả ra rạp.

Đoàn phim đi cinetour với hy vọng kéo chân khán giả.

Chốt đơn gây xôn xao khi thông báo thay nữ chính là Hoa hậu Thùy Tiên bằng một diễn viên tạo từ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là lần đầu tiên diễn viên AI xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đánh giá hình ảnh AI trong phim thiếu tự nhiên, gượng ép, thô cứng. Nhiều người cho rằng dù đã thay thế nhân vật bằng công nghệ AI, gương mặt, giọng nói vẫn có nhiều nét giống Thùy Tiên.

Đại diện ê-kíp không tiết lộ cụ thể kinh phí làm phim, song cho biết con số ở mức cao, một phần vì phải xử lý lại bằng AI. Họ được một đơn vị trong nước hỗ trợ làm hình ảnh, dù vậy, phần chi phí đội lên khiến họ gặp khó khăn, khâu truyền thông, quảng bá phim bị ảnh hưởng.

Vào tháng 12/2024, Hoa hậu Thùy Tiên được giới thiệu là nữ chính trong phim Chốt đơn. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng liên quan vụ án Kẹo rau củ Kera khiến bộ phim vào tình thế khó khăn.

Tạo hình nữ chính gây nhiều tranh cãi

Phim kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người tưởng chừng không hề liên quan đến nhau là Hoàng Linh (diễn viên AI) - giám đốc một công ty livestream và cũng là "chiến thần" livestream bán hàng, và ông An (Quyền Linh) - một tài xế xe ôm công nghệ. Trong thời đại công nghệ, khi người ta tập trung nhìn màn hình điện thoại nhiều hơn nhìn nhau, đánh giá nhau bằng lượt view và số lượng "mắt xem", sự va chạm của đại diện hai thế hệ Hoàng Linh - ông An đã nhắc nhở về kết nối thật giữa người và người, là tình thân, tình bạn và sự tử tế chân thành.

Họ gặp nhau khi ông An tình cờ tham gia một buổi bán hàng do công ty Hoàng Linh tổ chức. Nhờ thu hút người xem, đẩy doanh số lên cao, ông được tuyển vào làm. Quyền Linh, Hồng Đào được đánh giá diễn xuất tròn trịa khi khắc họa tâm tư cô đơn tuổi xế chiều của hai người hàng xóm "tối lửa tắt đèn".

Giữa những mơ hồ, thay đổi, áp lực của xã hội, Hoàng Linh và ông An dần cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau, khởi tạo nên những nhiệt huyết mới để mang đến những phiên chốt đơn thắng đậm.

Hồng Đào, Quyền Linh gây xúc động với lối diễn tinh tế.

Hôm công chiếu phim cho báo chí vào ngày 4/8, đạo diễn Nam Cito thừa nhận đoàn phim từng bị khủng hoảng, mất tinh thần khi biến cố xảy ra bất ngờ, gọi đây là "dự án khổ nhất" trong sự nghiệp của phía ê-kíp.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đánh giá đây là "bước đi táo bạo" và ủng hộ các thử nghiệm công nghệ miễn là tuân thủ pháp luật . Trước khi phim ra mắt, Cục đã tham vấn chuyên gia để đảm bảo không vi phạm quyền nhân thân.

Ngoài yếu tố kỹ xảo gây tranh cãi, Chốt đơn còn bị chê kịch bản thiếu kịch tính, tình tiết dàn trải, nhân vật chính chưa đủ chiều sâu. Dù vậy, vẫn có ý kiến cảm thông, coi việc dùng AI là nỗ lực "cứu" bộ phim khỏi bị hủy bỏ. Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định không nhà sản xuất nào muốn thay diễn viên thật nếu không gặp sự cố bất khả kháng, và kêu gọi công chúng bao dung hơn.

Cuối tuần này phòng vé sẽ đón hai bộ phim mới là Freakier Friday (Ngày thứ sáu siêu kỳ quái) của Lindsay Lohan và bom tấn anime Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (Demon Slayer) hứa hẹn sẽ gây sốt trong cộng đồng fan Việt.