Kết phim 'Cách em 1 milimet' đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cách

Tập cuối "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng để lại ấn tượng, xúc động với khán giả. Trong tập phim, Ngân đã ly hôn, những hiểu lầm trong quá khứ của cô với Viễn cũng đã được tháo gỡ, không còn gì ngăn cách cả hai đến với nhau. Về phía Viễn, anh chủ động tiếp cận Ngân, bày tỏ tình cảm với cô. Viễn không muốn bỏ lỡ Ngân nữa.



Viễn chủ động đi đón Tép và tác động khéo léo lên Tép để Ngân đến nhà mình chơi. Và không rõ tình cờ hay sắp đặt mà Tú đã xuất hiện đúng lúc này và rủ Tép đi ăn pizza.

Ngân và Viễn đã ngội lại với nhau, cũng nghĩ về những ước mơ hồi còn đi học. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện cả hai đã hiểu rõ cái tên mà Viễn đặt cho robot là "Ngavi" bắt nguồn từ một mong ước của Viễn khi học đại học. Nó chính là viết tắt của "Ngân - Viễn". Lúc đó, khi cả hai còn hạnh phúc và nhiều mơ mộng, Viễn thậm chí đã nghĩ tới chuyện đặt tên "Ngavi" cho con của họ sau này.

Ngân sau đó nói rằng mọi người vẫn luôn nói với cô rằng Viễn vẫn chờ và cô đừng bỏ lỡ Viễn một lần nữa. Bản thân cô cũng biết anh tốt đẹp nhưng cô vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại và bẽ bàng. Ngân nhận ra mình còn nhiều sai lầm và thiếu sót và điều đó khiến cô hoang mang.

"Tôi không thể bám vào ông như một chiếc phao cần kíp. Như vậy thì tôi cũng không công bằng với ông một chút nào cả. Và tôi thấy mình cũng chẳng ra gì" - Ngân chia sẻ với Viễn.

Ngân và Viễn từng có mối tình đầu đầy mộng mơ, nhưng do hiểu lầm mà cả hai đã không thể "chung kết". Ảnh VTV

Dù Ngân chưa sẵn sàng đến với Viễn sau tất cả mọi chuyện, nhưng Viễn đã quyết định không buông tay Ngân nữa, cả hai đã bỏ lỡ cả một thanh xuân và anh không muốn bỏ lỡ cô cả một đời. Vì thế, trong đám cưới của Biên và Thư, Viễn đã bày tỏ tình cảm với Ngân trong sự cổ vũ của đám đàn em và Ngân cuối cùng cũng đã quay về với Viễn.



Ngân và Viễn đã có một kết thúc viên mãn - về chung một nhà và có con cùng nhau. Ảnh VTV

Trong đám cưới của Biên và Thư, Tú thông báo cho những người bạn của mình rằng cô đã nhận được học bổng đi du học. Thông báo của Tú khiến những người bạn của cô ngỡ ngàng. Với họ, quyết định này của Tú là một quyết định không ai nghĩ đến.



Trên thực tế, Tú đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định này khi yên tâm dự án Toki được Đức và các cộng sự tài năng tiếp tục công việc còn lại. Cùng với việc Hiếu bỗng nhiên biến mất, mối quan hệ giữa cô và Bách đã chuyển sang trạng thái tình cảm khác, khiến Tú quyết định cô cần có một sự thay đổi.

Tú và Bách đã dành cho nhau cái ôm ấm áp thể hiện từ nay hai người sẽ mãi chỉ là bạn. Ảnh VTV

Sau một thời gian đi du học, Tú cũng trở về làng Mây. Những người bạn của cô bây giờ đã thay đổi - Biên và Thư đã chuẩn bị lên chức bố mẹ, Đức đã mua lại được căn nhà cũ và đưa mẹ về lại làng Mây sinh sống. Trong khi đó, Viễn và Ngân đã có con với nhau. Ngôi nhà của bố mẹ cô ở làng Mây giờ đây đầy ắp tiếng cười - của trẻ thơ, của hạnh phúc...



Sau nhiều năm, những đứa trẻ của "Đại bản doanh" giờ lại về bên nhau và cũng nhìn về một ký ức tươi đẹp đã qua. Ảnh VTV

Và cũng trong lần trở về này, Tú đã gặp lại Hiếu. Tú đã hiểu được tất cả những việc làm của Hiếu dành cho mình xuất phát từ tình cảm chân thành, từ một "trai hư" nay Hiếu trưởng thành, chững chạc và yêu thương Tú theo cách riêng. Không còn anh chàng đào hoa, lời lẽ tán tỉnh hào nhoáng, thay vào đó là sự lịch thiệp, tôn trọng Tú - người trong tim. Sự biến mất của Hiếu khiến Tú hụt hẫng, đó cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến cô đi du học.

Hiếu bất ngờ xuất hiện trong e lệ, chờ đợi của Tú. Ảnh VTV

Bây giờ, Hiếu đã xuất hiện trước mắt Tú, người đàn ông bảnh bao, nụ cười tươi tắn sau những năm tháng xa cách. Tú sau bất ngờ là nụ cười e lệ, dường như cô cũng đã chờ đợi giây phút này đã lâu. Hình ảnh của Tú và Hiếu là cái kết mở khiến khán giả thích thú bởi liệu rằng Hiếu có phải chính là người Tú đã nhắc đến, đã mong đợi cô sẽ gặp trong tương lai - người mang đến cho cô cảm giác giữa họ không có một khoảng cách nào?

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học? GĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.







