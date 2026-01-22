Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ
GĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.
Trong tập 24 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau ngày sinh nhật, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) bất ngờ nhắn tin cho ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) cảm ơn vì bánh kem ông Phi gửi tặng rất ngon. Bà còn nhắn nhủ ông Phi giữ sức khoẻ. Ông Phi quyết định đến trung tâm dạy nhảy để phụ vợ dọn dẹp, vệ sinh ở trung tâm.
Tuy nhiên, ông không tập trung vào công việc dọn dẹp, mà liên tục ghen tuông với một học viên nam ở trung tâm. Bà Ánh tự giới thiệu mình "độc thân" khiến ông Phi càng "nóng mắt", như sẵn sàng muốn gây chiến với học viên nam kia.
Ông Phi ấm ức chuyện bà Ánh nên gọi cho Dương (Quỳnh Trang) để muốn con gái về nói chuyện lại với mẹ về chuyện này. Hôm sau, ở trung tâm, ông Phi lại bắt gặp học viên nam hôm trước tán tỉnh bà Ánh. Người này còn mua hoa tới định tặng bà Ánh. Hai người xảy ra cãi cọ nhưng bà Ánh không vào can, vì bà cũng cho rằng học viên nam kia không lịch sự.
Bà Ánh đến nhà chị họ để nhờ con của chị Quế hoàn tất thủ tục ly hôn. Chị họ vẫn muốn thuyết phục bà Ánh cố gắng hàn gắn, nhưng bà Ánh tuyên bố không thể cố gắng được. Dù hết tình nhưng còn nghĩa, bà Ánh vẫn lo lắng cho ông Phi. Bà muốn rao bán ngôi nhà để chia tài sản, vì ông Phi giờ không có thu nhập.
Trong khi đó, biết bé Nhi mặc quần áo chật tới mức phải cắt ra cho thoải mái, bà Ánh đã mua cho bé rất nhiều quần áo mới. Thấy vậy, Nhi rất buồn vì được mua quần áo mới đồng nghĩa với việc bé sẽ phải trở về nhà ở với bố. Bé Nhi hỏi bà Ánh một câu hỏi khó trả lời: "Lỗi là tại cháu nên bố cháu mới bị bác đuổi ra khỏi nhà phải không ạ?". Bà Ánh chỉ khẳng định không phải lỗi của bé Nhi, còn không thể trả lời cô bé rằng lỗi của ai.
Bà Ánh nấu một bàn tiệc thịnh soạn rồi gọi hai con về ăn và thông báo: "Cứ coi như hôm nay là ngày kỷ niệm mới của gia đình mình - ngày mà mẹ chính thức đưa đơn ly hôn với bố của các con".
Thông báo của bà Ánh khiến Đức và Dương không vui, không khí bữa ăn của ba mẹ con cũng chùng xuống. Bà mong hai con sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Dù buồn nhưng Đức và Dương đều chấp nhận và tôn trọng quyết định của mẹ. Bà Ánh khẳng định, dù ly hôn nhưng bố mẹ vẫn sẽ chung tay hỗ trợ cho hai con. Bà Ánh muốn cả nhà buồn nốt hôm nay, từ mai sẽ là một khởi đầu mới.
Trước khi về nhà với bố, Nhi được bà Ánh tết tóc và dặn dò đủ điều. Bà còn dặn Nhi nếu cuối tuần muốn về đây chơi thì gọi điện anh Đức về đón. Nhân ông Phi đến đón bé Nhi, bà Ánh một lần nữa trả lại chiếc vòng tay kỷ niệm cho ông, thể hiện sự dứt khoát.
Đón bé Nhi về, thấy thái độ bé khó chịu, ăn nói nhát gừng, ông Phi liền gọi điện hỏi Dương. Con gái lớn cho biết, không xảy ra chuyện gì khi Nhi ở nhà mình, ngược lại, mẹ Ánh còn rất chiều Nhi. Khi nói chuyện với bố, bé Nhi thắc mắc về mối quan hệ giữa bố - bà Ánh và mẹ Dung, thời điểm gặp gỡ giữa bố và mẹ... Tất nhiên, ông Phi tìm cách né tránh câu hỏi này, khiến bé Nhi vừa khóc vừa trách bố nói dối.
Dù bây giờ đã có bố sống cùng nhưng bé Nhi vẫn rất nhớ mẹ. Đứng trước bàn thờ mẹ, bé khóc nức nở vì nhớ mẹ mà không thể làm gì. Phân cảnh này chạm tới cảm xúc người xem, khiến nhiều khán giả bật khóc theo cô bé Nhi 10 tuổi.
