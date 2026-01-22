Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân
GĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".
Trong trích đoạn tập 41 "Cách em 1 milimet", Hoàng "cận" vẫn luôn ám ảnh và không thể vượt qua về chuyện năm xưa dẫn đến cái chết của Quyên. Liên tục gặp trở ngại trong công việc cùng nỗi ám ảnh đã khiến anh không thể chịu đựng thêm mà tìm đến mộ Quyên để trải lòng.
Đứng trước mộ Quyên, Hoàng đã thừa nhận tất cả, mong được mất trí nhớ để quên đi mọi việc. Hoàng cầu xin Quyên buông tha cho, đừng xuất hiện trong tâm trí của Hoàng nữa. Thậm chí, Hoàng còn ước bị mất trí nhớ giống như Bách, bởi bao tháng ngày qua Hoàng đã sống trong dằn vặt, đến mức mái đầu đã bạc trắng như người ông của mình. Tuy nhiên, Hoàng không biết rằng những câu nói này đã bị Viễn và Bách chứng kiến tất cả.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Tú đã nghe lời khuyên của Hiếu và quyết định mời Bách tham gia dự án phim hoạt hình Toki. Giờ đây Tú đã thật sự cảm thấy thoải mái vì bản thân đã thôi cố chấp và có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng với người từng là mối tình đầu của mình. Điều này với Tú thật kỳ diệu và lạ lùng.
Trong khi đó, Trường không ngừng hối thúc Viễn tận dụng cơ hội với Ngân bởi cô đã sắp ly hôn. Trong bữa ăn với Ngân, qua câu chuyện Viễn sẽ tặng cho bé Tép con gái Ngân một robot tên Ngẫn làm quà tặng. Dù Ngân muốn gửi tiền robot đó, nhưng Viễn coi đó là "cây nhà lá vườn", không đáng kể về chi phí. Viễn còn "thả thính" Ngân: "Không có một đơn vị đo lường nào định giá được quà sính lễ AI-made của tôi".
Hiếu sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn vì khối tài sản mà Hiếu đứng tên thay My - chị gái của Hiếu. Theo lời Viễn, My đang bị điều tra khi chồng cũ bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tú có vẻ lo lắng khi biết Hiếu đang phải xoay như chong chóng để khắc phục hậu quả. Viễn cũng tỏ ra lo ngại bởi chuyện chồng cũ của My bị bắt và hình ảnh của My cũng xuất hiện trên một vài trang tin.
Tập 41 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng lúc 20h ngày 22/1 trên VTV3.
