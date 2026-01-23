Mới nhất
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn

Thứ sáu, 09:15 23/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".

Trong tập 41 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Ngân luôn cảm thấy không thoải mái mỗi khi nhìn thấy My - Bí thư A5 gặp Viễn. Khi Ngân tới công ty của Viễn theo dõi Đức thi giải đấu game, cô lại bắt gặp My đang bên cạnh Viễn. 

Khi Ngân đang trên đường rời khỏi công ty thì bất ngờ My hẹn gặp riêng người bạn cũ. Ngay câu hỏi đầu, My đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khi nói rằng giờ đây Ngân đã ly dị rồi, cô liệu có tiến đến với Viễn không? Câu hỏi thẳng của My khiến Ngân bối rối.

My cười rồi nói: "Lần trước gặp nhau ở trung tâm thương mại, cậu hỏi tớ có chung kết với Viễn không? Anh ấy mà thấy cậu hỏi câu đấy chắc sẽ tức lộn ruột đấy".

"Tớ luôn thích Viễn. Chỉ cần anh ấy có một chút thích tớ thôi thì từ những năm học cấp 3, từ hồi đại học hay từ những năm cậu đi du học, bọn tớ đã "chung kết" từ rất lâu rồi".

Ngân bật khóc khi đã rõ lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn - Ảnh 1.

My thẳng thắn nói về những khúc mắc của Ngân. Ảnh VTV

Ngay sau đó, My nói lên thắc mắc của cô về việc tại sao Ngân với Viễn lại không đến với nhau khi cả hai dành tình cảm cho nhau nhiều đến thế. Thắc mắc này trên thực tế không chỉ là thắc mắc của mỗi mình My. Ngay cả Tú cũng như nhóm bạn của cô cũng đã nhiều lần hỏi cả Ngân và Viễn nhưng chưa ai đưa ra câu trả lời thoả đáng.

Lúc này đây, khi nghe My hỏi, Ngân cũng đã thẳng thắn trả lời. "Thật ra, hồi tớ đi du học về, bọn tớ cũng định chung kết với nhau. Nhưng mà lúc đó, tình cờ tớ thấy Viễn đưa cậu đi khám thai" - Ngân nói lý do không thể đến với Viễn.

Cách em 1 milimet - Tập 41: Hiểu lầm của Ngân với Viễn được tháo gỡ, Hoàng cận được nhóm Đại bản doanh chào đón- Ảnh 7.

Ngân đã biết được mọi chuyện trong quá khứ với Viễn chỉ là sự hiểu lầm. Ảnh VTV

My thở dài, cô nói rằng số Viễn "đúng là đen thật". Sau đó, My nói rằng lúc đó cô đang mang thai với chồng, đã kết hôn nhưng không muốn ai biết nên không thông báo với mọi người. Vào cái ngày Ngân nhìn thấy Viễn và My cũng chính là ngày My hỗ trợ Viễn trang trí căng tin của trường đại học để cầu hôn với Ngân.

"Hôm đó Viễn nhờ tớ mượn căng tin trường để cầu hôn cậu, nhẫn cũng đã mua rồi. Trong lúc đang bàn bạc tự nhiên tớ lăn ra ngất. Mà lúc đó tớ đang mang thai với chồng của tớ, thế là anh ấy phải đưa tớ đi bệnh viện. Chứ cậu nghĩ tớ có thai với Viễn mà tớ lại để tuột mất một người đàn ông như vậy hay sao?" - My nói về sự cố dẫn đến hỏng màn cầu hôn của Viễn.

Cách em 1 milimet - Tập 41: Hiểu lầm của Ngân với Viễn được tháo gỡ, Hoàng cận được nhóm Đại bản doanh chào đón- Ảnh 8.

My nói rằng Ngân luôn là người bỏ rơi Viễn. Ảnh VTV

"Cho đến cả khi cậu đi lấy chồng anh ấy vẫn không thể nào mà buông bỏ cậu. Nói thật, nhiều lúc tớ cảm thấy ghen tỵ, có những lúc cảm thấy ngưỡng mộ, có những khi tớ lại cảm thấy rất khó chịu với cậu. Hồi tớ ly hôn chồng cũ, tớ cũng rất tích cực bắn tín hiệu tới Viễn, nhưng chẳng hiểu sao anh ta cứ trơ như sắt, vững như đồng ấy" - My nói tiếp.

Với những chia sẻ của My, hiểu lầm trong Ngân với Viễn bao năm qua đã được gỡ bỏ. Nhưng cũng chính lúc này, Ngân cảm thấy tiếc nuối hơn bao giờ hết. Chỉ vì một hiểu lầm từ phía mình, cô đã bỏ lỡ Viễn suốt gần 20 năm qua. Khi trở về nhà và nói chuyện với robot Ngẫn, Ngân nói cô cảm thấy có lỗi với Viễn.

Khi thấy Ngân buồn, robot Ngẫn nói với Ngân: "Viễn ca ca nói khi nào chị buồn hãy đặt tay lên trái tim của em".

Và khi Ngân làm theo, chạm vào trái tim trên robot, hình ảnh của Viễn hiện ra. Anh nói với cô: "Nếu bà phải khóc thì hãy khóc trên vai tôi". Ngân đã bật khóc. Vào lúc này đây, sau mọi chuyện, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cô sẽ không bỏ lỡ Viễn một lần nào nữa. Khoảng cách 1 milimet giữa cô và Viễn đã không còn nữa.

Cách em 1 milimet - Tập 41: Hiểu lầm của Ngân với Viễn được tháo gỡ, Hoàng cận được nhóm Đại bản doanh chào đón- Ảnh 14.
Cách em 1 milimet - Tập 41: Hiểu lầm của Ngân với Viễn được tháo gỡ, Hoàng cận được nhóm Đại bản doanh chào đón- Ảnh 15.

Ngân bật khóc khi cảm nhận được tình cảm của Viễn bao lâu nay vẫn không thay đổi. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, cùng với sự hỗ trợ của Viễn, Bách cuối cùng đã tìm ra được bí mật của Hoàng "cận". Anh đã phát hiện ra việc Hoàng thường xuyên đến thăm khám tại khoa tâm thần của một bệnh viện, thậm chí có cả một căn phòng riêng tại đây. Bách và Viễn sau đó đã đi theo Hoàng về tận quê, chứng kiến cảnh Hoàng khóc lóc vật vã bên mộ Quyên, cầu xin Quyên buông tha cho mình. 

Những dằn vặt của Hoàng thì Bách hoàn toàn hiểu vì sau khi Quyên qua đời, Bách luôn sống trong nỗi dằn vặt rằng mình là người gây ra cái chết của Quyên. Bách nói rằng anh cũng thường xuyên mơ thấy Quyên. Và chính vì thế, Bách đã có sự thấu hiểu và thông cảm nhất định dành cho Hoàng cận.

Cách em 1 milimet - Tập 41: Hiểu lầm của Ngân với Viễn được tháo gỡ, Hoàng cận được nhóm Đại bản doanh chào đón- Ảnh 16.

Bách thấu hiểu những dằn vặt trong Hoàng lớn như thế nào bởi bản thân đã từng trải qua. Ảnh VTV

Bách hiểu được nỗi khổ tâm, dằn vặt của Hoàng nên đã dẫn Hoàng đến gặp nhóm "Đại bản doanh". Tại cuộc gặp với nhóm Tú tại quán của Chiến "đo", Hoàng đã kể lại tất cả, từ việc ngày đó Hoàng âm mưu gì khi nhảy rào vào nhà Bách và những sự việc diễn ra sau đó đã trở thành nỗi ám ảnh cuộc đời Hoàng như thế nào.

"Giờ chúng mày biết hết rồi, thì tao ở đây để cho chúng mày đánh, chúng mày chửi, chúng mày làm gì tao cũng được, Chúng mày đưa tao ra công an cũng được. Tao mệt mỏi lắm rồi" - Hoàng nói trong nước mắt.

Ngân bật khóc khi đã rõ lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với Viễn - Ảnh 6.

Hoàng "cận" mới thực sự là người khiến Quyên qua đời. Ảnh VTV

Những thú nhận của Hoàng đã khiến Tú và nhóm bạn của cô có cơ hội nhìn lại quá khứ, mở lòng với nhau sau mọi chuyện. "Nếu nghĩ đến tận cùng thì nó cũng chỉ là những trò nghịch dại của bọn trẻ con. Bọn tao doạ ma mày thì mày doạ lại bọn tao nhưng lại doạ nhầm phải Quyên. Còn nếu như phải quy chụp trách nhiệm cho một ai đấy, tao nghĩ tất cả chúng ta đều có lỗi" - Tú thẳng thắn trước tất cả mọi người.

Cách em 1 milimet - Tập 41: Hiểu lầm của Ngân với Viễn được tháo gỡ, Hoàng cận được nhóm Đại bản doanh chào đón- Ảnh 21.
Cách em 1 milimet - Tập 41: Hiểu lầm của Ngân với Viễn được tháo gỡ, Hoàng cận được nhóm Đại bản doanh chào đón- Ảnh 22.

Hoàng "cận" đã nói ra sự thật và được nhóm "Đại bản doanh" tha thứ. Ảnh VTV

Cuối cùng, sau gần 20 năm, những khúc mắc giữa Hoàng và nhóm bạn của Tú cũng đã được tháo gỡ. Gánh nặng và nỗi ám ảnh của Hoàng về việc đã gây ra cái chết của Quyên cũng đã vơi đi phần nào. Và gánh nặng ấy cũng đã nhẹ đi với Tú, với Bách, Chiến, Đức, Thư và Biên.

