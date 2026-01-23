Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Năm 2026, với mong muốn tiếp cận tệp khán giả đa dạng và hiện đại hơn, Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam cho ra đời dòng phim chất lượng Miniseries. Đây là dòng phim chất lượng cao, có độ dài từ 16-20 tập, được chú trọng đầu tư với những đề tài, thể loại ít được khai thác hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện, dám thể nghiệm cách kể chuyện mới mẻ, nhân vật độc đáo, chú trọng nâng cao trải nghiệm cảm xúc người xem.

Một trong những bộ phim mở màn năm 2026 ở dòng phim chất lượng Miniseries là "Lời hứa đầu tiên" của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. Bộ phim là câu chuyện phía sau đời sống của những người đẹp – đề tài lần đầu tiên được khai thác trực diện trong phim truyền hình Việt.



Các diễn viên chính của "Lời hứa đầu tiên". Ảnh VTV

Bộ phim theo chân Vi Minh (Huyền Trang), một cô gái trẻ bước vào hành trình chinh phục hào quang, để rồi phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm. Đằng sau ánh đèn sân khấu là những mối quan hệ chằng chịt, những tham vọng được đánh đổi bằng niềm tin, tình thân.

Khi danh vọng đến quá nhanh, Vi Minh buộc phải đối diện với những lựa chọn khó khăn: giữ lấy ngôi vị bằng mọi giá, hay bảo vệ chính mình và quê hương trước vòng xoáy scandal, thị phi và những toan tính ngầm trong giới sắc đẹp. Đây cũng là lúc những mối quan hệ xung quanh cô dần lộ rõ bản chất.

"Lời hứa đầu tiên" khai thác trực diện các cuộc thi hoa hậu. Ảnh VTV

"Lời hứa đầu tiên" không chỉ kể câu chuyện về sắc đẹp, mà đi sâu vào giá trị thật của con người, về cơ hội làm lại sau vấp ngã, và về lời hứa đầu tiên mỗi người từng tự nói với chính mình khi bắt đầu ước mơ.

Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cho biết phim chỉ mới khai thác được khoảng 30-40% những câu chuyện góc khuất thực sự trong giới hoa hậu. Ngoài tính giải trí, phim là một lời cảnh tỉnh về ánh hào quang, nhắc nhở các cô gái phải tỉnh táo và bản lĩnh khi lựa chọn con đường đầy khó khăn này.

"Lời hứa đầu tiên" có sự góp mặt của nhiều người đẹp. Ảnh VTV

"Lời hứa đầu tiên" có sự góp mặt của Huyền Trang, Mỹ Duyên, Việt Hoàng, Linh Sơn, Maya, Á hậu Quỳnh Anh…

Với đề tài hiếm, dàn diễn viên đồng đều về ngoại hình và cách tiếp cận câu chuyện khá thẳng thắn, "Lời hứa đầu tiên" được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho phim Việt giờ vàng. Và ít nhất, ở thời điểm hiện tại, khán giả có quyền chờ đợi một điều rất rõ ràng là một bộ phim mà chỉ riêng phần nhìn thôi cũng đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Tranh cãi 'nảy lửa' về cái kết của Minh Tú dù phim 'Cách em 1 milimet' chưa hết GĐXH - Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trước cái kết của nhân vật Minh Tú xoay quanh hai chàng trai Bách và Hiếu.

Hồng Vân, Quang Thắng, Thái Sơn cùng nhiều danh hài 'siêu đỉnh' góp mặt trong Gala Cười 2026 GĐXH - Gala Cười 2026 hé lộ nhiều nghệ sĩ hài tên tuổi cùng loạt tiểu phẩm hứa hẹn mang đến tiếng cười sảng khoái, giàu chiêm nghiệm cho khán giả cả nước.







