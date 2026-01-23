Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu
GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.
Năm 2026, với mong muốn tiếp cận tệp khán giả đa dạng và hiện đại hơn, Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam cho ra đời dòng phim chất lượng Miniseries. Đây là dòng phim chất lượng cao, có độ dài từ 16-20 tập, được chú trọng đầu tư với những đề tài, thể loại ít được khai thác hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện, dám thể nghiệm cách kể chuyện mới mẻ, nhân vật độc đáo, chú trọng nâng cao trải nghiệm cảm xúc người xem.
Một trong những bộ phim mở màn năm 2026 ở dòng phim chất lượng Miniseries là "Lời hứa đầu tiên" của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. Bộ phim là câu chuyện phía sau đời sống của những người đẹp – đề tài lần đầu tiên được khai thác trực diện trong phim truyền hình Việt.
Bộ phim theo chân Vi Minh (Huyền Trang), một cô gái trẻ bước vào hành trình chinh phục hào quang, để rồi phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm. Đằng sau ánh đèn sân khấu là những mối quan hệ chằng chịt, những tham vọng được đánh đổi bằng niềm tin, tình thân.
Khi danh vọng đến quá nhanh, Vi Minh buộc phải đối diện với những lựa chọn khó khăn: giữ lấy ngôi vị bằng mọi giá, hay bảo vệ chính mình và quê hương trước vòng xoáy scandal, thị phi và những toan tính ngầm trong giới sắc đẹp. Đây cũng là lúc những mối quan hệ xung quanh cô dần lộ rõ bản chất.
"Lời hứa đầu tiên" không chỉ kể câu chuyện về sắc đẹp, mà đi sâu vào giá trị thật của con người, về cơ hội làm lại sau vấp ngã, và về lời hứa đầu tiên mỗi người từng tự nói với chính mình khi bắt đầu ước mơ.
Đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu cho biết phim chỉ mới khai thác được khoảng 30-40% những câu chuyện góc khuất thực sự trong giới hoa hậu. Ngoài tính giải trí, phim là một lời cảnh tỉnh về ánh hào quang, nhắc nhở các cô gái phải tỉnh táo và bản lĩnh khi lựa chọn con đường đầy khó khăn này.
"Lời hứa đầu tiên" có sự góp mặt của Huyền Trang, Mỹ Duyên, Việt Hoàng, Linh Sơn, Maya, Á hậu Quỳnh Anh…
Với đề tài hiếm, dàn diễn viên đồng đều về ngoại hình và cách tiếp cận câu chuyện khá thẳng thắn, "Lời hứa đầu tiên" được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho phim Việt giờ vàng. Và ít nhất, ở thời điểm hiện tại, khán giả có quyền chờ đợi một điều rất rõ ràng là một bộ phim mà chỉ riêng phần nhìn thôi cũng đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng NgânXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".
Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.
Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên namXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐ&XH - Trong tập 24 "Gia đình trái dấu", khi thấy vợ thân thiết với học viên nam, ông Phi tỏ ra bực tức, ghen ra mặt.
Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà ÁnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đón bé Nhi về sống cùng, bà Ánh tiếp xúc nhiều với bé và dần cảm thấy yêu thương cô bé mồ côi mẹ tội nghiệp.
'Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới' vừa đạt giải A của Hội Nhà văn Việt Nam có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Nhà văn - Thượng tá Dương Bình Nguyên đã có những chia sẻ chi tiết và nhiều cảm xúc về cuốn tiểu thuyết "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của mình. Anh cho biết đây không phải là tác phẩm dùng để cảnh báo những vụ án lừa đảo trên MXH mà đằng sau đó còn rất nhiều điều ý nghĩa khác.
Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phim "Lằn ranh'' sẽ tạm dừng phát sóng trong tuần này, thay vào đó là các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Thu Trang tiếp tục nhận tin vuiGiải trí - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong một tháng, "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tuyên bố không tha thứ cho chồngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Dù con gái luôn tìm cách hàn gắn bố mẹ nhưng bà Ánh vẫn giữ lập trường muốn ly hôn kể từ khi biết chồng có "con rơi".
Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.
Thu Trang tiếp tục nhận tin vuiGiải trí
GĐXH - Chỉ trong một tháng, "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".