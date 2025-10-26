Phó Thủ tướng: Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua ngành Y tế đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VIII diễn ra hôm nay (26/10) tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chia sẻ công việc; càng khó khăn, càng cần chung sức, đồng lòng; xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Thông qua các phong trào thi đua, hình ảnh người cán bộ y tế tận tâm, tận lực tiếp tục lan toả

Sau phần phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan , thay mặt ngành y tế, báo cáo tại Đại hội với sự tham dự của nhiều đại biểu bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và gần 500 đại biểu tiêu biểu của ngành, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay, trong thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nổi bật là phong trào đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và trách nhiệm cao của toàn dân tộc; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đã tiên phong, dũng cảm, hy sinh vì sức khỏe cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và hệ thống y tế.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng – khi được tổ chức đúng, trúng, kịp thời – để có thể khơi dậy ý chí, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ y tế, từ đó góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến chống đại dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu.

Ngành Y tế tích cực tham gia phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", nâng cao năng lực y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai phong trào "Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người nghèo, người yếu thế và vùng khó khăn; hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025" bằng nhiều hoạt động nhân ái, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, ngành đẩy mạnh phong trào "Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, khám chữa bệnh; triển khai sâu rộng phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" xây dựng đội ngũ y tế chuyên nghiệp, tận tụy, kỷ cương, văn minh.

Đồng thời, ngành tích cực hưởng ứng phong trào "Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời" và "Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số", thúc đẩy học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển y tế hiện đại, số hóa toàn diện, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước có nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, hằng năm, Bộ Y tế phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các ngày lễ lớn, nhất là Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, nhằm tôn vinh điển hình tiên tiến, cổ vũ tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong toàn ngành. Các phong trào đều có nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030.

Thông qua các phong trào thi đua, hình ảnh người cán bộ y tế tận tâm, tận lực, vì sức khỏe nhân dân tiếp tục được khẳng định và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Bộ, ngành y tế đã quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; nổi bật là việc tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72 với nhiều chính sách bổ sung, tăng cường, cùng những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tạo nền tảng cho đột phá phát triển ngành.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách được đẩy mạnh, góp phần từng bước khai thông nguồn lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm; đồng thời, giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc, những vụ việc tồn đọng kéo dài, dư luận quan tâm. Năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh; y học cổ truyền tiếp tục phát triển. Công tác dân số được chú trọng triển khai, tận dụng thời kỳ dân số vàng và chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, tận tâm phục vụ bệnh nhân, góp phần cứu sống nhiều sinh mạng và mang lại niềm vui cho hàng triệu gia đình. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đời sống, nhưng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ y tế luôn được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Kể từ Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII, ngành đã trình và được trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như: 01 Anh hùng Lao động; 01 Anh hùng Lực lượng vũ trang; 63 Huân chương các loại; 46 Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 1.386 Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 01 Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 13 Danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 25 Cờ thi đua của Chính phủ; 04 Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc; 535 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Cùng đó là 183 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế; 560 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 27.720 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; 52.702 Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"; Triển khai xét tặng nhiều giải thưởng chuyên ngành và xã hội như "Phụ nữ Việt Nam", "Nhân tài Đất Việt", "Hải Thượng Lãn Ông", "Đặng Văn Ngữ", "Phạm Ngọc Thạch"...

"Những thành tích này là kết quả của sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng, cũng như sự đóng góp không ngừng của các thế hệ cán bộ, viên chức ngành Y tế từ trung ương đến địa phương"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế.

Đại hội cũng đề ra 6 phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030, cụ thể:

Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đảng Bộ các cấp trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Rà soát, bổ sung, đồng bộ hóa hệ thống chính sách của ngành với triển khai các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW;



Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luật Thi đua khen thưởng và chỉ đạo của Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong ngành, đồng thời tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, tạo động lực phát triển ngành và lan tỏa sâu rộng.

Tiếp tục tập trung, ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng thể chế; Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách.

Công tác thi đua, khen thưởng phải sát với thực tiễn, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng đồng bộ, hiệu quả.

Đại hội cũng đã nghe một số đại biểu tiêu biểu báo cáo tham luận về những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Các đại biểu đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K và Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế tham luận về một số công tác tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, lòng yêu nước luôn biểu hiện từ những suy nghĩ, việc làm rất cụ thể, ý nghĩa, thiết thực; từ quyết tâm thực hiện tốt hơn các công việc hàng ngày; và đó chính là nền tảng của thi đua. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua", "… thi đua tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy mạnh thi đua. Đoàn kết ấy là đoàn kết thật sự và rất chặt chẽ".

Những năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác, các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc trong các ngành, các lĩnh vực đã được phát động, hưởng ứng, triển khai hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ, củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng đưa cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đóng góp vào kết quả của phong trào thi đua và những thành tựu đó của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, cống hiến của ngành y tế với những thành tích quan trọng đạt được, nhất là trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nổi bật mà Bộ, ngành y tế đã đạt được, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động cho các tập thể của Bộ Y tế

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động cho các cá nhân tiêu biểu của Bộ Y tế

Theo Phó Thủ tướng, giai đoạn phát triển mới có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực. Đối với ngành y tế, đó là những thách thức như: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát dịch bệnh; cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi; ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; quy mô dân số tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao và đa dạng; xu hướng già hóa dân số đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế…

Bối cảnh đó đòi hỏi Bộ, ngành y tế phát huy mạnh mẽ truyền thống và kết quả đạt được; tiếp tục đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đưa các phong trào thi đua thành động lực đổi mới, sáng tạo, cống hiến; để mỗi phong trào thi đua trở thành một hành động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nỗ lực hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Bộ Y tế cho 8 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đã đề ra; đồng thời lưu ý thêm một số nội dung.

Một là , phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chia sẻ công việc; càng khó khăn, càng cần chung sức, đồng lòng; xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân.

Hai là , quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn một cách tổng thể, bài bản nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình ưu tiên thích hợp; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các phong trào thi đua; trong đó, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt những công việc thường xuyên, cần xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần làm ngay; đồng thời, có giải pháp ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, không để xảy ra vi phạm trong triển khai nhiệm vụ.

Ba là , chú trọng hơn nữa nâng cao y đức. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế cần luôn giữ vững và phát huy phẩm chất "Lương y như từ mẫu"; bên cạnh việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn thì cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình; tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh nhân; đối xử công bằng, tôn trọng quyền và nhân phẩm của bệnh nhân; trung thực, khách quan trong thực hành công việc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát động phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2025-2030.

Bốn là , đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế; triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe giữa các bệnh viện và cơ sở y tế. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đầu tư phát triển các phần mềm hỗ trợ bác sĩ trong công tác khám, chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân.

Năm là , đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Khen thưởng cần công khai, minh bạch, kịp thời, chú trọng đến người làm việc trực tiếp, những cán bộ bám cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế và các đại biểu tại Đại hội.