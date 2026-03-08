Mới nhất
Hoa hậu quê Gia Lai khoe vóc dáng 'mình hạc xương mai' khi du học Úc

Chủ nhật, 18:00 08/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Ý Nhi tại Úc khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ loạt ảnh trong bộ váy đỏ, cắt xẻ táo bạo khoe vẻ đẹp căng tràn quyến rũ. Trong thiết kế váy hai dây ôm sát, phần cổ khoét sâu cùng đường xẻ tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái trưởng thành của người đẹp.

Bên cạnh trang phục nổi bật, Ý Nhi lựa chọn phong cách trang điểm sắc sảo, mái tóc dài buông lơi tự nhiên. Tổng thể hình ảnh mang đến vẻ đẹp nữ tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước sự thay đổi của nàng hậu sau thời gian du học, cho rằng cô ngày càng tự tin và trưởng thành hơn cả về phong cách lẫn thần thái.

Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng quyến rũ khi du học Úc năm 2026 - Ảnh 1.

Những cập nhật mới nhất của Ý Nhi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ fan sắc đẹp.

Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng quyến rũ khi du học Úc năm 2026 - Ảnh 2.

Nhiều khán giả để lại bình luận động viên, bày tỏ sự yêu thích trước hình ảnh ngày càng trưởng thành và chín chắn của nàng hậu khi tự lập nơi xứ người.

Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng quyến rũ khi du học Úc năm 2026 - Ảnh 3.

Yến Nhi quay trở lại Úc du học sau kỳ nghỉ Tết 2026.

 Trước đó, Ý Nhi cho biết cô quay lại Úc du học từ mùng 7 Tết. Hiện tại, ngoài thời gian trên lớp, Ý Nhi tiếp tục làm thêm tại một cửa hàng mỹ phẩm.

Công việc bán thời gian giúp cô có thêm thu nhập cũng như tích lũy nhiều trải nghiệm thực tế trong môi trường quốc tế. Nàng hậu chia sẻ rằng việc vừa học vừa làm khá bận rộn, song cô xem đó là cơ hội để rèn luyện sự tự lập và khả năng thích nghi khi sống xa nhà.

Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng quyến rũ khi du học Úc năm 2026 - Ảnh 4.

Người đẹp 24 tuổi sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam vào tháng 3 này khi cuộc thi năm nay tìm được Tân Hoa hậu.

Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng quyến rũ khi du học Úc năm 2026 - Ảnh 5.
Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng quyến rũ khi du học Úc năm 2026 - Ảnh 6.

Sắc vóc quyến rũ của Ý Nhi ở tuổi 24.

